Bitcoin Profit utilizza potenti algoritmi di trading per analizzare i mercati e aprire posizioni redditizie in favore dei suoi utenti, acquistando e vendendo Bitcoin e altre criptovalute al momento giusto. Il sito web del sito dichiara che la piattaforma ha successo nel 92% dei casi. Tuttavia, nonostante le numerose testimonianze in favore di questo software che possiamo leggere online, abbiamo deciso di recensirlo per verificarne la reale affidabilità.

Cos’è Bitcoin Profit

Bitcoin Profit è un software per il trading automatico delle criptovalute, sviluppato da un ingegnere software con background nel mercato finanziario John Mayers. Il suo sviluppatore afferma che il software da lui creato è in grado di ‘anticipare’ i movimenti di mercato di una piccolissima frazione di secondo. Cosa significa? In pratica riuscendo a prevedere la direzione in cui il mercato si muoverà esattamente una frazione di secondo dopo, riesce a posizionare nel 92% dei casi, operazioni redditizie. Perché non il 100%? Semplice, perché il mercato è pur sempre imprevedibile e per questo motivo, anche Bitcoin Profit a volte può sbagliare. Ma alla fine della giornata, ciò che più conta è che il software abbia piazzato più operazioni positive che negative.

Bitcoin Profit è una truffa?

Da quando è nato internet, tutti cercano di fare soldi online. Da quando si sono diffusi i robot per fare trading sui mercati finanziari automaticamente, molte persone si sono lanciate a capofitto nel mondo del trading. Tuttavia, senza le conoscenze giuste, a fronte di pochi nuovi milionari, si sono creati centinaia di nuovi poveri. Perché è successo? Sempre perché i movimenti di mercato non sono facili da prevedere, a meno che non si abbia alle spalle una conoscenza molto approfondita dei mercati finanziari. A questo proposito, vengono in aiuto i robot di trading, che come Bitcoin Profit analizzano per noi una enorme quantità di dati, per poi piazzare automaticamente operazioni redditizie o fornire all’utente segnali di trading proficui. Con Bitcoin Profit, infatti, è possibile operare sia automaticamente che manualmente, per testare le proprie strategie e applicare solo quelle migliori.

I vantaggi offerti da Bitcoin Profit

Bitcoin Profit è per caso una truffa oppure si tratta di un software affidabile? Bitcoin Profit è stato testato in lungo e in largo dai nostri esperti e numerose sono anche le testimonianze che si possono leggere online a proposito della efficacia di questo programma, che per di più, offre i seguenti vantaggi:

✓ La piattaforma di Bitcoin Profit è intuitiva e facile da utilizzare

✓ Permette di accedere al trading di criptovalute con un deposito minimo di 250$

✓ Ha un tasso di successo testato del 92%

Le principali caratteristiche di Bitcoin Profit

Bitcoin Profit è una delle piattaforme di trading online più utilizzate al mondo. Ma perché questo software è così popolare rispetto ad altri? Principalmente per le sue fantastiche caratteristiche, come:

• Payout

Il robot afferma di essere in grado di far guadagnare ai suoi utenti, più di mille dollari al giorno. Sebbene questo sia vero, ed è confermato dalle numerose testimonianze online, chi inizia con un piccolo versamento di 250$ dovrebbe aspettarsi dei guadagni inferiori.

• Sistema di verifica

Per aprire un nuovo account, basta inserire solo alcune informazioni personali nel modulo di iscrizione presente nella pagina principale. Le informazioni sono nome, indirizzo email e numero telefonico. Una volta creato il proprio account, basterà effettuare il deposito iniziale per iniziare a fare trading.

• Prelievi e depositi

È possibile effettuare un prelievo sulla piattaforma in qualsiasi momento, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Secondo i nostri test, possono volerci fino a tre giorni lavorativi per elaborare un prelievo, ma è molto meglio così, che avere a che fare con siti web che ci impiegano settimane e non rispondono alle richieste.

• Assistenza clienti

Puoi contattare l’assistenza clienti in qualsiasi momento, 24/7. L’assistenza, sempre cordiale e disponibile, risponde tramite email. Li abbiamo contattati per alcuni test e le risposte sono arrivate sempre entro poche ore.

Conclusioni

La cattiva reputazione che hanno alcuni robot di trading non devono far pensare che anche Bitcoin Profit sia una truffa. Questo è un software affidabile al 100% e sicuro. Bastano 250$ per iniziare a fare trading, sia in modalità demo che dal vivo.

