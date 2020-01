Bitcoin Evolution è un software per il trading automatico di Bitcoin, che aiuta gli operatori a guadagnare migliaia di dollari al giorno, grazie ad un piccolo investimento. Questo robot analizza i mercati in modo automatico e prende decisioni eseguendole per conto del trader. Bitcoin Evolution utilizza sofisticati algoritmi per fare tutto questo.

Cos’è Bitcoin Evolution

Bitcoin Evolution è un robot di trading automatico, progettato da un team di ingegneri software, che hanno alle spalle anni di esperienza nel settore delle criptovalute. Questo software utilizza algoritmi di trading avanzati per analizzare i mercati e piazzare operazioni in maniera automatica. Bastano 20 minuti al giorno per monitorare il suo andamento e regolare le impostazioni, prima di attivare il pilota automatico e veder realizzare profitti quotidiani.

Bitcoin Evolution è affidabile?

Poiché il software agisce grazie all’utilizzo di sofisticati algoritmi di trading, sembra affidabile al 100%. Questa tecnologia, sconosciuta a molti, ha consentito a molti trader di diventare ricchi e ottenere una libertà finanziaria in pochi mesi. La maggior parte delle recensioni che poi si possono leggere su internet a proposito di Bitcoin Evolution, parlano di persone entusiaste della sua interfaccia e della sua facilità d’uso.

Perché utilizzare Bitcoin Evolution per fare trading?

Bitcoin Evolution è semplicemente una delle piattaforme di trading più popolari al mondo. Questo software offre ai suoi utenti diversi vantaggi, tra cui:

✓ Un livello di accuratezza elevato

✓ Una tecnologia di trading avanzata

✓ Metodi di prelievo rapidi

✓ Ottima assistenza clienti

Le caratteristiche principali di Bitcoin Evolution

Come accennato in precedenza, Bitcoin Evolution opera mediante algoritmi di trading avanzati per analizzare i mercati delle criptovalute. Nel mondo finanziario, più dati si riescono ad analizzare e migliori saranno le previsioni sui movimenti di mercato. Tuttavia, eseguire questo lavoro manualmente, porta via tempo e fatica. Ecco perché l’uso di un programma come Bitcoin Evolution diventa fondamentale. Oltre a questa caratteristica però, il software può offrire anche:

• Numerosi asset da negoziare

Questo software è in grado di negoziare le criptovalute più popolari, oltre al Bitcoin, anche Bitcoin Cash, Ethereum, Dash, Litecoin, Ripple, Monero e molte altre ancora. Inoltre, Bitcoin Evolution può negoziare anche le principali coppie di valute, tra cui USD, CHF, EUR, NZD e CAD.

• Depositi veloci

Dopo aver creato un account, per continuare a utilizzare Bitcoin Evolution è necessario effettuare un deposito di almeno 250$. Questo viene considerato il proprio capitale di trading. Attenzione: non si tratta del costo per l’uso della piattaforma e potrete ritirare questo denaro in qualunque momento. Bitcoin Evolution accetta diversi metodi di pagamento, come MasterCard, Visa, PostPay, trasferimento bancario e portafogli elettronici come Skrill e Krarna. Lo stesso vale per i prelievi.

• Trading demo

Bitcoin Evolution offre anche la possibilità di testare la sua piattaforma in modalità demo. Tuttavia, è necessario ricordare che per accedere a questa modalità, sarà prima necessario effettuare il deposito minimo. L’account demo è in tutto e per tutto simile a quello reale e ti permette di prendere confidenza con la piattaforma, prima di passare al trading dal vivo. Potrai così negoziare le tue criptovalute preferite, senza rischiare il tuo capitale.

Quanti soldi si possono guadagnare con Bitcoin Evolution?

Bitcoin Evolution afferma di essere in grado di far guadagnare moltissimi soldi al giorno ai suoi utenti, ma questo dipende anche dal capitale investito. Dimenticate di guadagnare 2.000$ al giorno investendo solo 250$. I guadagni in questo caso saranno molto più bassi, ma vi consentiranno di non rischiare troppi soldi e di prendere confidenza con la piattaforma, prima di investire cifre più elevate e aumentare i guadagni.

Conclusioni

Bitcoin Evolution è un software per il trading automatico di criptovalute sicuro e affidabile. Le testimonianze online raccontano di persone entusiaste e che sono riuscite ad accumulare una fortuna in pochissimo tempo. Sarai tu il prossimo?

