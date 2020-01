Il software di trading automatico Bitcoin Code è stato sviluppato da un professionista del mondo del trading ed esperto sviluppatore, tale Steve McKay. Questo programma afferma di riuscire a negoziare Bitcoin in modo redditizio per i suoi utenti. La piattaforma dunque, offre a tutti la possibilità di guadagnare sui mercati finanziari.

Gli utenti che utilizzano programmi per il trading automatico di solito sono alla ricerca della libertà finanziaria. Bitcoin Code offre a tutti la possibilità di raggiungere quest’isola dei desideri, grazie a potenti algoritmi che in questo 2019 hanno fruttato migliaia di dollari. È vero tutto questo? O si tratta solo dell’ennesimo software bufala? Scopriamolo nella nostra recensione di Bitcoin Code.

Cos’è Bitcoin Code

Hai mai sentito parlare dei robot per il trading automatico? Se la risposta è si, allora siamo certi che avrai già sentito parlare di Bitcoin Code, uno dei software più popolari del mercato della sua categoria. La sua reputazione è cresciuta in poco tempo, grazie alla sua efficacia e alle testimonianze positive.

Questo strumento è facile da padroneggiare e quindi si adatta anche a coloro che non hanno alcuna esperienza con il trading. Il software, operando tramite avanzati algoritmi, riesce a prevedere i movimenti di mercato, aprendo e chiudendo i trade al momento giusto. In tal modo, riesce a garantire degli eccellenti ritorni per i suoi utenti.

Bitcoin Code è affidabile?

Oltre a tantissime testimonianze positive, nella nostra ricerca abbiamo trovato anche recensioni di persone che affermavano che Bitcoin Code fosse una truffa. Tuttavia, i nostri test hanno dimostrato che non è così. Il motivo per cui queste persone ne parlano male è ignoto (forse è semplicemente concorrenza, che cerca solo di screditare), ma avendolo testato con le nostre sole forze, possiamo affermare con certezza che Bitcoin Code è un software affidabile al 100%.

I vantaggi offerti da Bitcoin Code

Abbiamo testato il software in lungo e in largo per cercare di capire perché sia così popolare e più utilizzato rispetto ad altre piattaforme, seppur rispettabili. Ecco cosa abbiamo scoperto:

Bitcoin Code è un software gratuito al 100%

I pagamenti sono reali ed istantanei

Offre un’interfaccia utente facile da usare

Il supporto clienti è attento e professionale

Quali sono le caratteristiche chiave di Bitcoin Code?

Questo software può aprire nel giro di pochi minuti, decine, se non centinaia di trade redditizi. Tuttavia, senza soldi da investire, serve a ben poco. Come accennato in precedenza, il software è completamente gratuito, ma per fare trading avrà bisogno di un capitale. Il minimo che è possibile investire è 250$. Consigliamo ai trader inesperti di iniziare volando basso e di non investire ciò che non ci si può permettere di perdere. Oltre a questa importante caratteristica, ecco cos’altro ha da offrire il software.

Payout

Alcuni fortunati utenti affermano di riuscire a guadagnare migliaia di dollari grazie a Bitcoin Code. Ma se poi i ricavi non fossero prelevabili, a cosa servirebbero? Bitcoin Code permette di prelevare i propri guadagni ogni giorno a qualsiasi ora. I pagamenti vengono elaborati in pochissimo tempo e in pochissimi giorni lavorativi, i profitti vengono accreditati sul proprio conto bancario.

Sistema di verifica

Per iniziare a fare trading, non basta aprire un account e fare un versamento, è anche necessario verificare la propria identità. Per farlo, basta cliccare sul link che la piattaforma invia al proprio indirizzo email subito dopo la registrazione. Dopo aver connesso il proprio conto bancario, sarà possibile iniziare a fare trading e guadagnare soldi veri!

Assistenza clienti

L’assistenza clienti di Bitcoin Code è affidabile come la sua piattaforma. Per mettersi in contatto con i loro agenti, è necessario accedere alla finestra di chat presente nel proprio account. Per richieste meno urgenti però, è possibile anche inviare un’email. Il supporto è live 24/7 e quindi, si può ricevere assistenza in qualsiasi ora del giorno e della notte.

Conclusioni

Bitcoin Code è un software sicuro e affidabile. Sicuro perché crittografa i dati dei clienti e qualunque comunicazione utente-piattaforma. Affidabile perché permette di guadagnare un investimento passivo, investendo appena 250$.

