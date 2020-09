Come se un’elezione fraudolenta e mesi di protesta di massa non fossero abbastanza un dramma per la Bielorussia, il suo leader autoritario combattuto è andato avanti e si è insediato come Presidente in una cerimonia segreta il 23 settembre, svoltasi senza preavviso o trasmissione televisiva in diretta.

Inizia così il sesto mandato di Alexander Lukashenko da Presidente, almeno secondo Lukashenko e i media bielorussi controllati dal governo. Ma il popolo bielorusso e almeno 15 paesi – inclusi Stati Uniti, Canada e Germania – affermano che le elezioni presidenziali del 9 agosto del paese sono state truccate e si rifiutano di riconoscere Lukashenko come legittimo leader. L’elezione gli ha consegnato l’80% dei voti, un risultato incredibilmente favorevole visto il chiaro malcontento popolare nei confronti del suo regime.

Sebbene intesa ad assicurare il futuro di Lukashenko, l’inaugurazione segreta sembra ritorcersi contro.

Lukashenko non ha invitato diplomatici o dignitari stranieri alla sua auto dichiarata cerimonia di inaugurazione. Hanno partecipato solo poche centinaia di addetti ai lavori selezionati dal regime.

Nemmeno la Russia, il principale sostenitore di Lukashenko dopo il contestato voto presidenziale, era a conoscenza della prevista cerimonia di inaugurazione. Mosca, come il popolo bielorusso, ha appreso che Lukashenko aveva assunto la presidenza solo dopo il fatto.

In Bielorussia, la notizia dell’autoinaugurazione ha innescato nuove e diffuse manifestazioni di piazza. In linea, la gente ha organizzato “flash mob” satirici di inaugurazione, travestendosi e inaugurandosi con titoli di fantasia.

Un’altra protesta di massa, soprannominata “l’inaugurazione popolare del vero presidente”, si è tenuta il 27 settembre per dichiarare Sviatlana Tsikhanouskaya – la principale rivale elettorale di Lukashenko – come leader legittimo del paese.

L’acrobazia di Lukashenko lo ha lasciato isolato, sia a livello locale che internazionale. In coordinamento con le vicine Estonia e Lituania, il 25 settembre la Lettonia ha annunciato di aver imposto un divieto di ingresso a tempo indeterminato a 101 funzionari bielorussi. L’Unione europea sta valutando la possibilità di sanzioni contro circa 40 funzionari bielorussi di alto livello, compreso il ministro degli Interni del paese. Gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito affermano che potrebbero imporre sanzioni entro pochi giorni.

Poco dopo le contestate elezioni, la Russia ha concesso alla Bielorussia un prestito d’emergenza di 1,5 miliardi di dollari. Questa è stata un’ancora di salvezza per il regime di Lukashenko, anche se non abbastanza per salvare un’economia da carro armato. Una volta una calamita per le startup tecnologiche, Minsk ora vede le aziende fuggire.

Questa non è la prima volta che Lukashenko è in conflitto con il mondo. Le ultime quattro elezioni presidenziali in Bielorussia – tutte vinte da Lukashenko con oltre l’80% dei voti – non sono state riconosciute libere ed eque. Il governo bielorusso è stato sanzionato per aver falsificato i risultati nel 2006 e nel 2010.

Ma questa volta sembra diverso. In una crisi politica senza precedenti, tutta l’Europa si sta unendo attorno a gravi sanzioni intese a fare pressione sui massimi funzionari del regime affinché riconsiderino il loro sostegno a Lukashenko. Le sanzioni inoltre danno effettivamente ai manifestanti pro-democrazia della Bielorussia un timbro di approvazione internazionale.

Dal 1994, il populista Lukashenko ha fondato la sua legittimità sulla sua missione di fornire stabilità e proteggere la gente comune. Ora, in mezzo a mesi di proteste, è costretto a fare affidamento sulla coercizione e sulla violenza per rimanere al potere.

Lla repressione da sola è un mezzo troppo costoso per sostenere un governo autoritario. Anche i regimi dittatoriali hanno bisogno di un certo livello di legittimità per sopravvivere.

Il fatto che Lukashenko si sia sentito obbligato a tenere una minuscola cerimonia di inaugurazione segreta suggerisce che anche lui sa di essere nei guai. A questo punto, il destino di Lukashenko dipende probabilmente da Vladimir Putin, che ha assunto un atteggiamento attendista nei confronti del suo collega uomo forte post-sovietico.

Dopo l’insediamento segreto di Lukashenko, il segretario stampa di Putin, Dmitry Peskov, si è rifiutato di commentare quella che ha definito una “decisione interna della leadership bielorussa”.

Se Putin continuasse a sostenere il governatore bielorusso, probabilmente assicurerebbe che Lukashenko rimanga al potere. Ma per la Russia intervenire negli affari bielorussi ha un costo, soprattutto se ciò significa assistere alla violenta repressione di Lukashenko contro i manifestanti.

Ciò metterebbe Putin contro l’Europa e potrebbe spingere i bielorussi che cercano una maggiore voce politica lontano dalla Russia e verso l’Occidente.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti