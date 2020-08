Alexander Lukashenko, il leader più longeva nell’ex Unione Sovietica, cercherà la rielezione come Presidente della Bielorussia il 9 agosto per la sesta volta dal 1994.

Ma tra la pandemia di coronavirus, centinaia di migliaia di bielorussi hanno partecipato a manifestazioni per dimostrare il loro sostegno agli avversari di Lukashenko, tra cui Svetlana Tikhanovskaya, moglie di un candidato arrestata e cui era stato impedito di rimanere in piedi.

Lukashenko ha già affrontato l’opposizione, afferma Saltanat Janenova, docente dell’University of Birmingham. Nel 2006 e 2010 i cittadini bielorussi hanno tentato di chiedere riforme democratiche, ma i candidati presidenziali sono finiti in prigione o in esilio. Un tempo Lukashenko era molto popolare, ma è diventato sempre più autoritario durante il suo lungo mandato e ora deve affrontare una forte resistenza pubblica.

Ad oggi, la Bielorussia ha registrato 68.067 casi di coronavirus e 567 decessi. È, dice Janenova, uno dei pochi Paesi europei (insieme alla Svezia) che non ha introdotto misure di blocco e rigorose misure di contenimento del coronavirus. Lukashenko ha minimizzato i rischi di COVID-19 nel tentativo di far andare avanti l’economia.

Una risposta inadeguata alla pandemia unita al declino economico hanno messo in discussione la fiducia nei suoi confronti. In assenza di un’efficace risposta del governo, i bielorussi dovevano proteggersi. Alcune aziende sono passate al lavoro a domicilio e i volontari hanno fornito dispositivi di protezione individuale agli operatori sanitari. Nonostante la Banca mondiale abbia previsto un ‘grave shock’ per l’economia bielorussa e un alto rischio per la salute pubblica, le elezioni non sono state rinviate.

Fino a pochi mesi fa, ricorda Janenova, Lukashenko avrebbe dovuto affrontare tre principali sfidanti nella corsa presidenziale: Viktor Babaryko, Sergey Tikhanovsky e Valery Tsepkalo. Ma ora nessuno di loro sarà in corsa per le elezioni.

Babaryko, l’ex capo di Belgazprombank, l’unità locale del Gazprombank russo, era considerato il più forte avversario. Ha raccolto oltre 400.000 firme per l’accesso alle urne durante la sua campagna, superando il minimo necessario di 100.000. Ma il 18 giugno Babaryko e suo figlio Eduard sono stati arrestati, accusati di crimini finanziari ed evasione fiscale.

Anche Tikhanovsky, un blogger che gestisce il canale YouTube Country for Life, è stato considerato un forte avversario. Tikhanovsky aveva etichettato Lukashenko come uno ‘scarafaggio’, invitando i bielorussi a ‘fermare lo scarafaggio’.

A maggio, Tikhanovsky è stato arrestato e accusato di un raduno pubblico non autorizzato e di violazione dell’ordine pubblico. Il terzo candidato principale, Tsepkalo, è stato ambasciatore bielorusso negli Stati Uniti, ha fondato il proprio parco tecnologico del paese modellato sulla Silicon Valley. Ma alla fine di giugno, Tsepkalo ha invalidato 100.000 firme di supporto, il che gli ha impedito di continuare nella corsa presidenziale.

Il 14 luglio, afferma Janenova, a Babaryko e Tikhanovsky è stato impedito di candidarsi alle elezioni della Commissione elettorale centrale bielorussa (CEC). Il giorno seguente le fila di persone in fila al CEC per presentare reclami sulla decisione.

Gli arresti di Babaryko e Tikhanovsky e il rifiuto delle loro registrazioni hanno innescato proteste nella capitale, Minsk e nelle principali città in cui centinaia di persone sono state arrestate.

I rivali di Lukashenko hanno successivamente sostenuto Svetlana Tikhanovskaya, moglie di Sergey Tikhanovsky. È inaspettatamente diventata una rivoluzionaria e la sua recente manifestazione elettorale il 30 luglio a Minsk ha riunito oltre 60.000 sostenitori.

Tuttavia, la Bielorussia è un ambiente politico difficile per le donne. A maggio, Lukashenko ha affermato che la costituzione della nazione “non è fatta per una donna” come Presidente, e che “la nostra società non è maturata per votare per una donna”. Le donne politicamente attive e le donne partner di attivisti politici vengono spesso attaccate, anche attraverso messaggi contenenti minacce di violenza sessuale o minacce che i loro figli saranno presi in custodia dallo Stato.

Gli oppositori di Lukashenko – sostiene la Docente dell’ of Birmingham, hanno utilizzato Facebook, YouTube, Twitter e Viber Messenger per diffondere il loro messaggio piuttosto che la televisione e i giornali di stato tradizionali fortemente censurati. Molti ora chiedono cambiamenti democratici.

Qualunque sia il risultato delle elezioni, che potrebbe provare a truccare, è chiaro, conferma Janenova, che il suo governo si sta indebolendo. La pandemia ha lasciato l’uomo che è stato definito l ‘’ultimo dittatore’ europeo pericolosamente esposto al malcontento e alla diffidenza pubblica.

