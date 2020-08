Le proteste di massa in Bielorussia continuano a contestare il risultato delle recenti elezioni nel Paese, che hanno dato una schiacciante vittoria al leader di lunga data Alexander Lukashenko. «Gli eventi in Bielorussia dopo le elezioni presidenziali hanno portato alla ribalta il desiderio del popolo di un cambiamento democratico nel Paese e l’urgente necessità di dialogo tra cittadini e autorità» ha affermato Il presidente del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, Anders Knape.

Non è la prima volta nei suoi sei mandati da Presidente la gente scende in piazza. Ma questa volta – ricorda Yerzhan Tokbolat, della Queen’s University Belfast – le proteste sono guidate da una serie di fattori economici che non erano presenti nel 2001, 2006 e 2010. La profonda crisi economica causata dalla caduta dell’Unione Sovietica nel 1991 e aggravata dalla crisi finanziaria russa del 1998 è stata seguita da un decennio di crescita economica. Ma il decennio successivo alla crisi finanziaria del 2008 ha riportato alla memoria gli anni ’90.

Nel 2011, spiega poi Tokbolat, la Bielorussia era in piena crisi economica, che ha innescato proteste di massa. Una crisi valutaria nel 2014 e la ‘tassa sui parassiti sociali’ nel 2015 hanno portato a proteste a livello nazionale nel 2017.

Secondo Tokbolat, è chiaro che un decennio di stagnazione economica è al centro delle proteste in corso per la rielezione di Lukashenko e che la gente non ha alcuna speranza che risolva il problema.

La crescita economica negli anni 2000 è stata guidata principalmente da fattori favorevoli non legati al ‘socialismo di mercato’ di Lukashenko che molti economisti ritengono non sia più sostenibile. Uno dei motivi principali sono stati gli stretti legami del Paese con la Russia, in quanto fornitore a lungo termine di petrolio e gas greggio a buon mercato e altri sussidi. Ma Lukashenko non è riuscito a sfruttare questo vantaggio per trovare nuove fonti di reddito.

Più recentemente, ricorda Tokbolat, i legami tra la Bielorussia e il suo principale partner commerciale sono diventati tesi. Lukashenko ha recentemente litigato con Vladimir Putin e la Russia ha giocato duro con i suoi sussidi. Ciò ha coinciso con una diminuzione della crescita del PIL da una media dell’8% pre-crisi del 2008 al 2% post-crisi.

Altre decisioni sbagliate del governo di Lukashenko negli ultimi anni includono la mossa di aumentare lo stipendio medio del Paese a 500 dollari al mese che ha contribuito a una crisi valutaria e il rublo bielorusso si è svalutato di oltre il 60% nel 2011. L’inflazione ha poi raggiunto il 109% e il salario medio è diminuito del 38%, passando da $ 530 a $ 330.

Nel 2015, Lukashenko ha preso un’altra decisione impopolare di tassare le persone disoccupate, ma quando la scadenza per il pagamento di questa tassa si avvicinava nel 2017, solo l’11,5% delle 470.000 persone aveva pagato.

Quindi l’economia, sostiene Tokbolat, stava lottando per la sopravvivenza molto prima che colpisse il coronavirus. La Banca Mondiale prevede un grave shock per l’economia bielorussa da COVID-19. Ma la risposta di Lukashenko alla pandemia è stata di consigliare alle persone di andare nelle saune e bere vodka. Non è andata bene.

Il fallimento dell’economia sta spingendo più persone a emigrare, privando il paese di molti dei suoi principali beni.

Il successo di Hi-Tech Park, un polo tecnologico e innovativo sviluppato da Valery Tsepkalo, aspirante candidato alla presidenza a cui è stato impedito di candidarsi alle recenti elezioni, è la prova di come le riforme economiche possano realizzare il potenziale del capitale umano in questo paese . Sede di app di successo internazionale come Flo e Viber, insieme a videogiochi popolari, tra cui World of Tanks, il parco è diventato uno dei maggiori fornitori di outsourcing IT in Europa e ha contribuito in modo significativo al PIL del paese. Ma dopo un decennio di crisi dell’economia e a causa del coronavirus, le persone scendono in piazza.

Persino i lavoratori delle grandi imprese statali, tradizionalmente il pilastro del modello economico di Lukashenko, hanno ascoltato gli appelli dell’opposizione allo sciopero. Stanno facendo il sacrificio finanziario a breve termine, sperando di ottenere un’economia migliore nel lungo periodo. Sono sostenuti da professionisti di tutti i settori, inclusi giornalisti e funzionari statali.

Nel frattempo, afferma Tokbolat, Lukashenko sta esaurendo le opzioni. Con le persone che fanno la fila ai punti di cambio valuta e lottano per prelevare denaro dai loro conti, il Paese è sull’orlo di un’altra crisi valutaria. Per evitare ciò, Lukashenko ha bisogno di soldi. Sarà difficile per lui ottenere fondi dal FMI, poiché non è riuscito ad attuare le riforme economiche concordate che sono arrivate con i prestiti nel 2011. I prestiti dalla Russia o dalla Cina non saranno la soluzione. Se l’attuale protesta non avrà successo, la rabbia per le profonde questioni economiche del Paese non potrà che crescere ancora di più.

