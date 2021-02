A ridosso dell’insediamento di Joe Biden, il mondo dei lobbisti americani aveva lanciato il grido di allarme: ‘L’attività di lobbying, l’ultima vittima di Trump’. Il motivo? le grazie di Trump hanno minato un decennio di attività volta a garantire il rispetto della legge nella conduzione delle attività di lobbying. Ma non solo. Il Foreign Agents Registration Act (FARA), la legge sulla registrazione degli agenti stranieri, per il quale da anni si chiedeva una riforma, svilita e caduta nel dimenticatoio.

A distanza di meno di un mese dall’insediamento, i lobbisti tornano farsi sentire sul tema, ma questa volta avanzando qualche speranza.

Ben Freeman, direttore e fondatore della Foreign Influence Transparency Initiative presso il Center for International Policy, dove lavora sul tema di come governi stranieri stanno influenzando la politica pubblica e le elezioni statunitensi, è intervenuto dalle colonne del nostro partner ‘Foreign Lobby Report’ spiegando come la riforma del lobbismo estero sia nuovamente di gran moda e ora finalmente con qualche speranza di riuscita.

Pubblichiamo di seguito integralmente l’intervento.

***

In uno dei suoi primi atti ufficiali, il Presidente Joe Biden ha introdotto un impegno etico che mira a restringere ulteriormente la cosiddetta porta girevole tra governo e settore privato. L’ordine esecutivo vieta agli alti funzionari del governo di esercitare pressioni sui loro colleghi entro due anni dalla loro uscita dal governo, limitando al contempo il loro coinvolgimento in questioni su cui hanno esercitato pressioni prima della loro nomina.

Nel frattempo, nel loro primo disegno di legge altamente simbolico per il nuovo Congresso, i Democratici alla Camera hanno incluso una serie di riforme attese da tempo al Foreign Agents Registration Act (FARA), la decennale legge anti-propaganda che regola il lobbismo straniero negli Stati Uniti.

Il disegno di legge, HR 1: For the People Act del 2021, imporrebbe in particolare nuove sanzioni pecuniarie civili per le violazioni del FARA,istituirebbe una unità investigativa e di applicazione della FARA all’interno del Dipartimento di giustizia e migliorerebbe l’accesso del pubblico al database elettronico del lobbismo del dipartimento: una riforma originariamente presentato dai rappresentanti Ro Khanna (D-Calif.) e Ken Buck (D-Colo.) nel 2019.

La spinta del Congresso è continuata il 22 gennaio, quando i rappresentanti Abigail Spanberger (D-Va.) E John Katko (RN.Y.) hanno nuovamente presentato il loro Foreign Agent Disclosure Enhancement (FADE) Act, prima proposta di riforma FARA della 117° sessione del Congresso. Il disegno di legge richiederebbe in particolare che le esclusioni di responsabilità obbligatorie per i contenuti promossi da agenti stranieri si trovino all’interno dei post sui social media, in modo che i post continuino a portare l’etichetta di avvertimento quando vengono condivisi con altri.

«Le dichiarazioni di non responsabilità sui post di social media fuorvianti e sostenuti da stranieri sono spesso inesistenti, in particolare quando il contenuto è condiviso o collegato», ha spiegatoSpanberger in un comunicato stampa. «In questi casi, i social media funzionano come un mulino di voci per la disinformazione».

Prima dell’elezione del Presidente Donald Trump, il lobbismo estero era in gran parte un problema di fondo nella politica statunitense. Con l’eccezione dell’ex Repubblicano Frank Wolf, che ha ripetutamente proposto leggi per limitare la capacità degli ex funzionari governativi di alto rango di andare a lavorare per attori stranieri, il Congresso ha avuto poco interesse per il tema.

Ma l’interferenza della Russia nelle elezioni del 2016 ha cambiato tutto, trasformando FARA in una sorta di nome familiare. L’indagine sulla Russia dell’ex direttore dell’FBI Robert Mueller ha portato a più incriminazioni per aver esercitato pressioni su violazioni della legge, innescando quella che alcuni hanno definito una ‘frenesia FARA’.

La ritrovata fama della legge ha anche gettato una luce brillante sui suoi difetti. Come statuto di divulgazione nato nel 1938 quando i televisori erano rari, Internet era lontano decenni e tik-tok era solo il suono che faceva l’orologio a pendolo, gli ultimi quattro anni hanno dimostrato quanto FARA sia mal equipaggiata per contrastare con successo le interferenze straniere nel digitale età.

In effetti, nonostante l’aumento dei procedimenti giudiziari in base a un atto che era stato in gran parte non eseguito per 50 anni, FARA rimane piena di scappatoie e applicazione lassista che ostacolano gli sforzi per aumentare la trasparenza dell’influenza straniera negli Stati Uniti.

Il rapporto bipartisan del Senate Intelligence Committee sull’ingerenza elettorale russa, ad esempio, ha rilevato che «mentre i recenti sforzi di applicazione hanno portato a diversi procedimenti penali di successo», il panel ha identificato «numerosi incidenti in cui le registrazioni FARA erano eccessivamente ritardate, retroattive, incomplete, inaccurate o altrimenti insufficienti per realizzare gli obiettivi della legge».

Ciò ha fatto eco a risultati simili dell’audit del FARA del 2016 del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e di un Progetto sulla sorveglianza del governo (POGO) del 2014.

Nonostante l’identificazione pubblica di queste evidenti debolezze, le evidenti vulnerabilità che lasciano aperte nel sistema politico americano e gli oltre 20 ‘pezzi’ di legislazione di riforma FARA che sono stati introdotti al Congresso dalle elezioni del 2016, il Congresso non è stato in grado di approvare un solo disegno di legge sul lobbismo straniero negli ultimi quattro anni.

Cosa c’è di diverso adesso? Un sacco.

In primo luogo, il controllo da parte dei democratici sia della Camera che del Senato aumenta la probabilità di approvare la legislazione FARA. Negli ultimi due anni, la Camera controllata dai democratici è stata il trampolino di lancio per la maggior parte delle proposte di riforma.

A dire il vero, molti di questi progetti di legge, sia alla Camera che al Senato, sono stati bipartisan. Tuttavia, il controllo democratico di entrambe le camere aumenta senza dubbio la probabilità che alcune riforme vengano approvate.

In secondo luogo, il Presidente Biden, a differenza del suo predecessore, ha manifestato interesse per la questione. Durante la campagna elettorale ha proposto un divieto -forse fuorviante- di ogni lobbismo straniero. Da allora sembra aver mitigato quella posizione, concentrandosi invece sulle restrizioni della porta girevole all’interno del suo impegno etico.

Infine, e forse la cosa più importante, Trump non solo è andato via dalla Casa Bianca, ma è anche stato messo sotto accusa per il suo ruolo nell’alimentare l’assalto del 6 gennaio al Campidoglio, non per i suoi presunti legami con l’estero. Ciò potrebbe rivelarsi la chiave per sbloccare l’azione del Congresso, poiché molti sforzi di riforma altrimenti bipartisan hanno vacillato negli ultimi anni poiché l’influenza straniera è diventata una questione di parte, date le accuse -e molte prove credibili- che legavano la campagna e l’Amministrazione Trump a ingerenze straniere.

Con Trump uscito di scena, i repubblicani ora hanno una maggiore libertà politica nell’agire. Come mi ha detto un membro dello staff repubblicano del Congresso che ha parlato in condizione di anonimato, «Ora abbiamo lo spazio politico per sistemare finalmente il FARA».

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti