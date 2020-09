«Se vuoi una repubblica, un referendum è un’opzione rischiosa, signore», ho detto a Ralph Everard Gonsalves, il Primo Ministro di Saint Vincent e Grenadine, un piccolo Stato caraibico in vista di un referendum sull’opportunità di rimuovere la regina come capo della Stato nel 2009. Ha continuato a prescindere. E ha perso il voto.

Forse Mia Mottley, il Primo Ministro delle Barbados, ha preso appunti. Ha proposto che il piccolo Stato insulare diventi una repubblica prima della fine del 2021, rimuovendo la regina Elisabetta II come capo di Stato. Ma non ha annunciato l’intenzione di indire un referendum.

Come spiega Matt Qvortrup, docente di Scienza politica alla Coventry University, nel 2005 è stato programmato un referendum sull’argomento sull’isola. All’epoca, Mottley, allora vice Primo Ministro, si disse ‘impegnata’ a lasciare che il pubblico ‘giudicasse’. Tuttavia, a causa dei costi, il referendum è stato rinviato. Il Partito laburista delle Barbados di Mottley lasciò il suo incarico. Ora è tornato, e così è la questione di una repubblica, anche se le nobili garanzie sulla legittimità democratica sono scomparse.

All’apertura del Parlamento delle Barbados il 15 settembre, il rappresentante ufficiale della regina nel Paese, il governatore generale, Dame Sandra Mason, non ha fatto menzione di un referendum sulla decisione di diventare una repubblica. Tuttavia, ha annunciato un voto popolare sull’uguaglianza del matrimonio tra persone dello stesso sesso, che sarà il primo referendum mai tenuto alle Barbados.

Non è necessario, secondo Qvortrup, un referendum per diventare una repubblica ai sensi della costituzione dell’isola, che richiede solo una maggioranza di due terzi in entrambe le camere del Parlamento. Ma è saggio evitare un voto popolare sulla questione?

In tutto il mondo ci sono stati diversi referendum sull’opportunità di abolire le monarchie. Da quando il Messico ha votato sulla questione nel 1863, ci sono stati 33 referendum sull’opportunità di abolire le monarchie in tutto il mondo.

Alcuni di questi erano dubbi, se non addirittura assurdi. Ad esempio, quando il regime di Diệm in Vietnam ha tenuto un plebiscito sull’abolizione della monarchia nel 1955, 5,7 milioni di elettori su 5,3 milioni hanno sostenuto la repubblica. Una maggioranza di un incredibile 107%.

L’apartheid sudafricano ha votato per recidere i legami con la monarchia britannica nel 1960, anche se solo i sudafricani bianchi potevano votare. Nello stesso anno ci furono plebisciti di successo sulla stessa questione in Ghana, in Ruanda nel 1961 e un decennio dopo in Gambia.

Lo stesso tasso di successo era il caso dei Paesi democratici sviluppati con elezioni competitive. Nel 1944, gli elettori in Islanda votarono per istituire una repubblica, e due anni dopo un referendum in Italia portò all’istituzione di una repubblica.

Ma poi le cose hanno cominciato a cambiare. Nel 1950, il 57% dei belgi votò per il ritorno di Re Leopoldo III in un referendum altamente controverso che mise le due comunità linguistiche l’una contro l’altra.

Negli ultimi tre referendum mondiali, ci sono state maggioranze per mantenere il sistema della monarchia costituzionale. La maggioranza degli australiani ha votato per la monarchia nel 1999. Tuvalu in Oceania ha votato in modo schiacciante per mantenere la monarchia nel 2008. E St Vincent e Grenadine nei Caraibi hanno votato dal 57% al 43% per mantenere la regina come capo di stato l’anno successivo.

Allora – si chiede il Professore della Coventry University – perché i Paesi negli ultimi anni hanno votato contro la creazione di repubbliche? Il mantenimento della situazione attuale ha svolto un ruolo. Questo è stato il caso dell’Australia nel 1999. Mentre i sondaggi d’opinione prevedevano che la maggioranza sarebbe stata a favore dell’istituzione di una repubblica, alla fine la maggior parte degli elettori era contraria all’alternativa al ballottaggio, un capo di stato eletto indirettamente.

Altri paesi del Commonwealth hanno seguito la strada del non referendum, ad esempio Trinidad e Tobago (1976) e Fiji (1987). Questo potrebbe non essere molto democratico. Ma era formalmente in linea con le loro regole costituzionali e l’abolizione della monarchia in questi paesi non ha portato a proteste o insoddisfazione con i rispettivi governi.

Ci sono alcuni esempi di referendum riusciti sulla creazione di una repubblica, ma per la maggior parte, gli elettori non si sono affrettati a ripristinare le monarchie quando ne hanno avuto la possibilità. In Brasile, una proposta in tal senso è stata respinta nel 1993, e una proposta simile ha subito la stessa sorte in Albania tre anni dopo. Un curioso esempio è il minuscolo paese delle Maldive. Lì gli elettori votarono per abolire la monarchia nel 1952, solo per ristabilirla l’anno successivo, e poi finalmente per diventare una repubblica nel 1968. Ci sono forti ragioni democratiche, dice Overtrup, per avere una repubblica. In una democrazia, avere un monarca rimane un anacronismo, ma può essere popolare.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti