Nel 2016, ero entusiasta che la squadra nazionale femminile del Bahrain partecipasse alla Coppa Afrodite, un torneo internazionale di calcio che si tiene a Cipro. La squadra del Bahrain, di cui ero responsabile, aveva già partecipato a una precedente edizione del torneo. La competizione avrebbe offerto una grande visibilità al calcio femminile arabo, dando loro l’opportunità di giocare contro squadre europee. Sfortunatamente, quell’entusiasmo è stato di breve durata quando è toccato a me declinare l’invito quando è diventato chiaro che questa volta Israele avrebbe schierato una squadra.

La decisione di ritirarsi era stata presa congiuntamente tra il Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti (EAU), nonostante tutti gli sforzi degli organizzatori per accontentarci, fornendo suggerimenti per garantire che le squadre giocassero in gruppi separati e rimanessero in hotel diversi. La tensione tra gli stati arabi e Israele era tale che la partecipazione allo stesso torneo non era nemmeno un’opzione.

Ora, con una mossa storica, il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato accordi di pace con Israele.

Per il Golfo, regione che tradizionalmente ha rifiutato di riconoscere l’esistenza dello Stato ebraico, la notizia ha generato reazioni contrastanti tra esperti e pubblico. Tuttavia, con più Paesi arabi che dovrebbero seguire l’esempio e adottare misure diplomatiche per normalizzare le relazioni, lo sport può aiutare la transizione e rafforzare i legami.

Lo sport è stato a lungo utilizzato come strumento per nutrire le relazioni internazionali tra gli Stati. Un ottimo esempio è la diplomazia del ping-pong, che ha ammorbidito i rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina durante la Guerra Fredda con l’aiuto del ping-pong. Ora c’è un’opportunità per lo sport di svolgere un ruolo simile quando si tratta dei nuovi accordi arabo-israeliani.

Mentre l’uso dello sport per la riconciliazione comunitaria tra Israele e Palestina è stato studiato in passato, la sua applicazione ad altri paesi arabi non è mai stata esplorata. In effetti, il solo pensiero di una cosa del genere è stato così improbabile che la Federcalcio israeliana fu costretta a cambiare affiliazioni continentali dall’Asia all’Europa nel 1974 a causa del rifiuto di molte nazioni musulmane di giocare contro di loro.

Quindi i trattati tra gli Stati del Golfo potrebbero essere migliorati attraverso lo sport? È possibile, ma non è probabile che sia un compito facile.

Oggi, Bahrein e Israele potrebbero partecipare insieme alla Coppa di Afrodite, ad esempio, ma commercializzare un simile sforzo richiederebbe una strategia efficace per enfatizzare gli aspetti positivi e dissipare le critiche.

La regione del Golfo ha ospitato molti eventi sportivi internazionali negli ultimi anni in cui squadre di diversi paesi partecipano a livello giovanile e nazionale in diversi sport. Un modo per rafforzare i legami con Israele potrebbe essere invitando le squadre e le delegazioni israeliane a tali eventi. In effetti, le tre federazioni calcistiche del Bahrein, Israele e Emirati Arabi Uniti hanno già iniziato a commercializzare un’idea del genere sui loro social media con un post condiviso che mostra gli emblemi del calcio dei Paesi sotto uno striscione che recita: “Il calcio può unirci. Giochiamo!”

Gli eventi sportivi possono anche essere utilizzati come piattaforma per la promozione del marchio. Più o meno allo stesso modo in cui vediamo annunci di aziende in campo in Premier League, così come la sponsorizzazione di magliette, c’è un’opportunità per marchi riconosciuti del Golfo (ad esempio Fly Emirates) di entrare nel mercato israeliano attraverso lo sport e viceversa. . All’inizio può sembrare sorprendente vedere la pubblicità di Visit Israel in un evento sportivo nel Golfo, ma nel tempo questo potrebbe diventare la norma e con il miglioramento delle relazioni commerciali, le aziende saranno meno esitanti a farsi coinvolgere nel marketing arabo-israeliano.

Gli eventi sportivi possono essere utilizzati anche per istruire le delegazioni in visita sui Paesi ospitanti e costruire esperienze positive a margine delle competizioni. Le escursioni di gruppo e le gite turistiche possono aiutarli a conoscere meglio la cultura locale. Ancora una volta, questo dovrebbe essere gestito da vicino data la potenziale escalation che può derivare dalle partite sportive e dalle animosità tra le squadre. Prendiamo, ad esempio, la famigerata guerra calcistica scoppiata tra El Salvador e Honduras a seguito di tensioni geopolitiche aggravate da incidenti durante le partite di calcio.

Un’altra strada, più sicura, che potrebbe essere utilizzata come alternativa all’ospitare eventi di intere squadre sarebbe quella di implementare un programma di scambio di allenatori e giocatori in modo simile a quello che gli Stati Uniti usano nei loro programmi di diplomazia sportiva. I programmi di scambio sono un ottimo modo per ampliare la rete di atleti e personale tecnico in un paese e consentire loro di ampliare i propri orizzonti imparando da esperti internazionali.

I programmi intercomunitari volti a integrare i giovani di Israele e degli Stati del Golfo potrebbero aver luogo anche in località terze come gli Stati Uniti. Tali programmi potrebbero essere utilizzati per colmare le differenze culturali e religiose attraverso la comunanza dello sport per costruire legami e legami sociali. A differenza degli scambi di allenatori, il focus di questo tipo di programma sarebbe sui giovani e sulla comunità, al contrario degli atleti professionisti e del loro staff tecnico. Includerebbero eventi sportivi e attività di team building, nonché sviluppo di abilità e attività ricreative lontano dallo sport.

Lo storico annuncio tra Israele, Bahrein e Emirati Arabi Uniti offre un’importante opportunità per rafforzare le relazioni e riunire gli Stati del Medio Oriente. Sebbene lo sport possa non offrire la soluzione definitiva per risolvere i conflitti in Medio Oriente, offre uno strumento complementare per sviluppare legami tra comunità che sono state separate da anni di ostilità. Potrebbe aiutarli a riunirsi verso una nuova era di pace.

Traduzione dell’articolo ‘Bahrain v Israel: how sport could help cement peace accords in the Middle East’ pubblicato da ‘The Conversation’

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti