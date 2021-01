Australia di record per quanto riguarda il 2020 ed il numero di concessioni rilasciate per la cannabis medicale. Nel 2020, l’Australian Therapy Goods Administration ha approvato 57.781 richieste di categoria B SAS (Special Access Scheme) per prodotti a base di cannabis medicinale non approvati.È stato un anno enorme, dato che il TGA ha approvato solo 85.000 applicazioni SAS di categoria B da quando questo percorso di cannabis medicinale è stato istituito nel lontano 1992. Australia avanti anche in campo parlamentare e normativo. Un rapporto della Commissione per l’agricoltura e le risorse idriche del Parlamento australiano pubblicato il mese scorso sostiene la rimozione delle barriere affrontate dal settore della canapa della Nazione. Stati Uniti: i risultati di uno studio pubblicato di recente suggeriscono che i consumatori statunitensi percepiscono il CBD più come un analgesico da banco e meno come farmaci oppioidi da prescrizione. I legislatori californiani dovranno nuovamente affrontare la questione a lungo dibattuta se consentire gli estratti di canapa in alimenti e bevande nello Stato quando la sessione legislativa si apre lunedì, ma questa volta la proposta arriva con una svolta: la misura vieterebbe anche il fiore di canapa fumabile – un segmento del settore sempre più popolare e non regolamentato.

Australia

Anno record di approvazioni licenze per cannabis medicale concesse dalla TGA

Nel 2020, l’Australian Therapy Goods Administration ha approvato 57.781 richieste di categoria B SAS (Special Access Scheme) per prodotti a base di cannabis medicinale non approvati.

È stato un anno enorme, dato che il TGA ha approvato solo 85.000 applicazioni SAS di categoria B da quando questo percorso di cannabis medicinale è stato istituito nel lontano 1992. Ecco come si è formato il 2020 per le approvazioni per ogni mese secondo il TGA.

Gennaio: 3148

Febbraio: 3568

Marzo: 3926

Aprile: 3378

Maggio: 4133

Giugno: 4630

Luglio: 5564

Agosto: 5270

Settembre: 6206

Ottobre: 5972

Novembre: 6356

Dicembre: 5630

Va notato che i numeri di approvazione non riflettono il numero di pazienti che ricevono questi medicinali in base alla SAS poiché più approvazioni possono essere attribuite a un singolo paziente e alcuni pazienti possono interrompere l’uso di prodotti a base di cannabis medicinale.

Mentre l’aumento delle approvazioni è incoraggiante, qualcosa di preoccupante è una continua mancanza di fornitura e costi esorbitanti associati ai prodotti da prescrizione. Il presidente di MCUA Deb Lynch afferma che la maggior parte del prodotto coltivato in Australia viene esportato, contribuendo a problemi di fornitura.

Altri dicono che la domanda natalizia ha ritardato l’offerta, con alcuni prodotti completamente esauriti. E non è solo questione di pazienti che passano a un altro ceppo o tipo di prodotto poiché le prescrizioni sono specifiche del prodotto. Per effettuare il passaggio, è necessario acquisire una nuova prescrizione insieme a una nuova approvazione da parte del TGA.

Guardando al futuro, sarà interessante vedere come la decisione della TGA di rendere disponibili alcuni medicinali a base di CBD senza prescrizione medica dal 1 ° febbraio avrà un impatto sul numero di approvazioni nel 2021. Tuttavia, mentre il cannabidiolo a basso dosaggio sarà disponibile secondo la Tabella 3 (solo farmacisti) da febbraio, resta da vedere se qualche prodotto sarà elencato nel Registro australiano dei beni terapeutici (ARTG) sin dall’inizio; che è un requisito. Inoltre, la dose giornaliera massima raccomandata sarà di 150 mg e molti pazienti a cui è stato prescritto cannabidiolo stanno assumendo dosi molto più elevate, quindi potrebbe continuare ad avere bisogno di accedere a farmaci da prescrizione.

Tuttavia, questo è tutto un progresso; anche se per gli australiani che sono colpiti da problemi di offerta e costi, questo è poco confortante e ulteriori riforme non possono arrivare abbastanza presto.

Australia

Il report della Commissione Parlamentare sostiene la canapa australiana

Un rapporto della Commissione per l’agricoltura e le risorse idriche del Parlamento australiano pubblicato il mese scorso sostiene la rimozione delle barriere affrontate dal settore della canapa della Nazione.

L’indagine del Comitato ha esaminato come il settore agricolo australiano potrebbe raggiungere un obiettivo fissato dalla National Farmers ‘Federation di un valore di stalla di 100 miliardi di dollari entro il 2030. Sebbene ambizioso, il comitato ha detto che era realizzabile. Un raccolto che potrebbe aiutare l’Australia oltre il limite è la canapa.

Tra le raccomandazioni formulate dal Comitato, il Dipartimento dell’Agricoltura, dell’Acqua e dell’Ambiente dovrebbe rivedere i regolamenti applicabili alla coltivazione e alla lavorazione della «canapa industriale a basso contenuto di THC».

Il termine «canapa industriale a basso contenuto di THC» è come dire acqua bagnata. Per definizione legale, la canapa industriale è a basso contenuto di THC, ma comunque.

Nella raccomandazione era inclusa una revisione suggerita dall’Amministrazione dei beni terapeutici sulla programmazione dei prodotti di canapa industriale. È già successo in una certa misura, con il TGA il mese scorso che ha emesso la sua decisione finale sul CBD a basso dosaggio, consentendo di ridurre la pianificazione di alcuni prodotti a base di cannabidiolo dalla Tabella 4 alla Tabella 3 e quindi rendendoli disponibili senza prescrizione medica. Questo entrerà in vigore dal 1 ° febbraio di quest’anno, ma è improbabile che i prodotti saranno immediatamente disponibili poiché dovranno prima essere elencati nel Registro australiano dei beni terapeutici (ARTG).

La raccomandazione del Comitato sulla canapa includeva anche lo studio di come «eventuali barriere che impediscono ai produttori di accedere al pieno valore della pianta di canapa, inclusi cibo, fibre e nutraceutici, possono essere superate».

Il rapporto rileva il feedback di una serie di parti interessate del settore, inclusa una presentazione della Hemp Association of Tasmania, che ha chiesto: «La derubricazione della Cannabis Sativa con THC inferiore all’1% dai Narcotics and Poison Acts per consentire la vendita commerciale di tutti i prodotti di canapa industriale dell’intera pianta».

I membri laburisti del Comitato vogliono che la raccomandazione relativa alla canapa vada molto oltre.

«Piuttosto che “rivedere i regolamenti”, chiediamo al governo di rimuovere tutte le barriere normative rimanenti che impediscono alla canapa a basso contenuto di THC di competere in modo assertivo sulla scena mondiale», afferma il rapporto. «Notiamo che l’industria della canapa australiana vale 10 milioni di dollari all’anno, mentre quella del Canada è di circa 1 miliardo di dollari. I nostri agricoltori sono pronti. È ora di sostenerli (sic) e lasciarli andare avanti».

Il rapporto completo: “Growing Australia”: https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/committees/reportrep/024453/toc_pdf/GrowingAustralia.pdf;fileType=application/pdf

Stati Uniti

Le percezioni dei consumatori e l’uso di CBD e THC in un recente studio scientifico

I risultati di uno studio pubblicato di recente suggeriscono che i consumatori statunitensi percepiscono il CBD più come un analgesico da banco e meno come farmaci oppioidi da prescrizione.

Lo studio è stato condotto dai ricercatori Trey Malone e Brandon R. McFadden del Dipartimento di Economia Applicata e Statistica dell’Università del Delaware.

Sulla base dei dati di un sondaggio nazionale condotto nel 2019 su 1.050 adulti intervistati negli Stati Uniti, lo studio ha rilevato che più della metà percepiva CBD (cannabidiolo), THC (tetraidrocannabinolo), canapa e marijuana come aventi uso medico e anche un potenziale di abuso significativamente inferiore rispetto a farmaci anti-ansia e antidolorifici prescritti.

C’era anche l’opinione della maggioranza che il THC e la marijuana avessero meno potenziale di abuso rispetto all’alcol – questo è diventato abbastanza evidente in molti stati in cui la spinta alla legalizzazione per uso ricreativo sta guadagnando più sostegno; e non solo a livello statale, ma anche nazionale.

Tuttavia, sembra esserci una certa confusione tra i consumatori riguardo alla cannabis. Il THC e la canapa erano percepiti come aventi un potenziale uso medico inferiore rispetto alla marijuana e al CBD. Sembra che sia stata una domanda trabocchetto. Il THC è solitamente derivato dalla “marijuana” (cannabis con un limite di THC superiore a quello consentito dalla legge), mentre il CBD viene solitamente estratto dalla canapa.

Del 32% circa degli intervistati che avevano consumato CBD e / o THC, tra il 31% e il 49% aveva utilizzato i cannabinoidi in sostituzione di altri farmaci. Di coloro che hanno sostituito un farmaco convenzionale con il CBD, dal 37% al 56% ha sostituito un farmaco da banco, mentre solo dal 21% al 23% ha sostituito un oppioide prescritto.

Ciò suggerisce che la crescente disponibilità di cannabis ridurrà probabilmente la domanda di farmaci da banco tradizionali assunti per l’ansia, il sollievo dal dolore e come aiuti per il sonno, sebbene questi ultimi in misura minore.

«Questo è il primo studio, a nostra conoscenza, per identificare la percezione dei derivati ​​della cannabis tra i consumatori statunitensi all’intersezione tra uso medico e potenziale di abuso», affermano i ricercatori. «Questi risultati evidenziano la necessità di una maggiore ricerca medica poiché è improbabile che l’accettazione e l’interesse del pubblico per la cannabis diminuiscano».

Il rapporto di studio è stato pubblicato sulla rivista Addictive Behaviors e può essere visualizzato qui. Homegrown perceptions about the medical use and potential abuse of CBD and THC – ScienceDirect

Stati Uniti

La legge della California per legalizzare gli estratti di canapa negli alimenti e nelle bevande, include il divieto sulle infiorescenze per fumo

I legislatori californiani dovranno nuovamente affrontare la questione a lungo dibattuta se consentire gli estratti di canapa in alimenti e bevande nello Stato quando la sessione legislativa si apre lunedì, ma questa volta la proposta arriva con una svolta: la misura vieterebbe anche il fiore di canapa fumabile – un segmento del settore sempre più popolare e non regolamentato. Il divieto sarebbe una grande concessione da fare per approvare una misura che ha contrapposto gli operatori di marijuana e canapa l’uno contro l’altro sul controllo normativo che ciascuno deve affrontare. «È uno dei peggiori scambi di cavalli che abbia mai visto», ha affermato Chris Boucher, CEO di Farmtiva con sede in California.

La deputata Cecilia Aguiar-Curry, una democratica, che porta il disegno di legge, ha detto che l’amministrazione del governatore Gavin Newsom ha chiesto il divieto della canapa fumabile.

«Devo essere consapevole che se l’amministrazione non accetta e passiamo attraverso i comitati, non voglio che il mio disegno di legge venga posto il veto», ha detto.

Aguiar-Curry ha pubblicizzato il suo conto come un motore economico tanto necessario durante la pandemia. L’anno scorso ha introdotto una misura simile senza il divieto di canapa fumabile, ma non è riuscita a settembre perché i legislatori hanno esaurito il tempo per prenderla in considerazione mentre lavoravano su misure di soccorso contro la pandemia.

«Eravamo così sopraffatti da tutti i progetti di legge che l’amministrazione non voleva spostare nulla in avanti (sulla canapa) in quel momento», ha detto Aguiar-Curry.

Oltre a consentire il CBD negli alimenti e nelle bevande, il disegno di legge stabilirà anche requisiti di test per la sicurezza e per garantire che i prodotti non contengano più dello 0,3% di THC.

Boucher ha detto che il disegno di legge ha qualche merito, dal momento che aprirebbe la porta alla vendita legale dei prodotti CBD in tutto lo stato – vendite che ora sono in gran parte non regolamentate. Ma vede il divieto proposto sui fiori fumabili come un modo per placare le aziende di marijuana della California che devono affrontare rigide normative mentre competono con i prodotti derivati ​​dalla canapa che sono proliferati sugli scaffali dei negozi in tutto lo stato.

«Lo vendiamo nei negozi di alimentari, nelle stazioni di servizio e negli headshop – non regolamentato. E capovolgi la pagina sulla marijuana e vendono anche cannabinoidi, ma i loro sono tutti regolamentati», ha detto.

Boucher ha detto che vietare il fiore di canapa fumabile potrebbe danneggiare le piccole aziende agricole che fanno affidamento sui soldi che genera. Ma altri sostengono che il disegno di legge sia un importante passo avanti per l’industria.

«La regolamentazione della produzione di canapa porterà a un mainstreaming dei prodotti di canapa in California, creando una maggiore domanda di materiali di canapa e aumentando le prospettive di coltivazione», ha detto in una dichiarazione Patrick Goggin, avvocato capo del California Hemp Council. «Inoltre, le normative rafforzeranno la sicurezza dei consumatori e la fiducia nella qualità dei prodotti di canapa consumabili».

Goggin ha detto che la canapa fumabile «richiede quasi una propria serie di regolamenti».

«Continueremo ad affrontare questo problema durante la sessione legislativa con le maniche rimboccate», ha detto.

Canada

Gli sforzi globali per ridurre l’inquinamento da plastiche potrebbe creare una strada per alternative come la canapa

Gli imprenditori della canapa stanno iniziando il nuovo anno cercando di svolgere un ruolo negli sforzi globali per ridurre l’inquinamento da plastica.

Il Canada ha pubblicato un elenco di materie plastiche monouso che saranno vietate nel paese entro la fine del 2021. Le restrizioni sulla plastica monouso includono cannucce, palette per caffè, anelli per bevande, posate di plastica, contenitori per alimenti da asporto e acquisti di plastica borse.

Il divieto è una parte dei parametri di riferimento che il governo canadese ha identificato nel suo obiettivo di raggiungere zero rifiuti di plastica entro il 2030.

Il Primo Ministro Justin Trudeau ha annunciato per la prima volta i piani per vietare la plastica monouso dannosa e ritenere le aziende responsabili dei rifiuti di plastica nel giugno 2019.

Secondo uno studio del National Geographic, la produzione e l’uso di plastica sono stati accusati come una delle principali fonti di emissioni di carbonio, sono raramente riciclabili e contengono tossine dure che influiscono negativamente sulla salute umana e ambientale.

I membri dell’industria della canapa sono entusiasti del fatto che le alternative in plastica e carta a base di canapa possano fornire una risorsa biodegradabile e rinnovabile per sostituire la plastica a base di combustibili fossili.

Il presidente eletto Joe Biden si è impegnato a rientrare nell’accordo di Parigi il 20 gennaio, il primo giorno della sua presidenza, facendo sperare i membri dell’industria della canapa degli Stati Uniti che quella canapa farà parte della conversazione sul cambiamento climatico.

Più di 500 gruppi ambientalisti si sono uniti il ​​mese scorso per chiedere a Biden di prendere ulteriori misure per ridurre l’inquinamento da plastica. La lista dei desideri includeva un divieto federale di acquisto di plastica monouso e la sospensione o il rifiuto di autorizzazioni per impianti di produzione di plastica nuovi o espansi.

E in Europa, il documento della European Industrial Hemp Association pubblicato lo scorso autunno delinea i modi in cui il raccolto può sostenere il Green Deal europeo: il piano a lungo termine dell’UE per passare a un’economia circolare e pulita, fermare i cambiamenti climatici, invertire la perdita di biodiversità e tagliare inquinamento.

