Ora siamo ‘punto daccapo’: i numeri del contagio ci dicono che il tema e il problema del controllo ritorna in modo evidente e si susseguono gli appelli all’uso delle mascherine, al distanziamento sociale, all’accesso ordinato ai negozi ed ai bar, alla logica che ‘se ti tuteli, tuteli gli altri’. Ci risiamo: fra le soluzioni l’incremento del numero dei militari per le strade ed il loro finanziamento (stanziamento di 6,3 milioni di euro per il pagamento delle ore di straordinario effettuate per lo svolgimento dei maggiori compiti per il contenimento della diffusione del COVID-19: in questo modo, sará possibile continuare a retribuire con 40 ore di straordinario ognuno dei 7.050 militari impiegati nell’operazione nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020).

E’ una specie di ‘terza missione’ dell’esercito. Con tutto l’affetto e l’ammirazione per i giovani militari di ‘Strade Sicure’, penso che la loro missione (come si dice oggi il loro ‘purpose’) è altro. La difesa dello Stato e il contributo alla pace e alla sicurezza internazionale sono i preminenti obiettivi dell’esercito. Il controllo delle strade e la loro sicurezza, il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità sono una seconda ratio del loro ruolo..

Quindi? Ritorniamo ai 60.000 volontari che potrebbero dare un livello di equilibrato controllo (non percepito come ‘occhiuto controllo’), di richiamo fra pari, di reprimenda sociale e non una multa che ‘faccia da esempio’.