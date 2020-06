Lors de son discours d’investiture à la Présidence (18 juin 2020), le général Major Neva (alias Evariste Ndayishimiye) avait exprimé sa volonté de rétablir les relations avec le paysjumeau, le Rwanda mettant fin à la guerre froide entre les deux pays déclenchée par son prédécesseur Pierre Nkurunziza en 2015 avec le soutien des terroristes rwandais FDLR, responsables du génocide de 1994. La réconciliation avec le Rwanda fait partie d’un plan de réforme qui prévoit l’ouverture d’un dialogue avec l’opposition interne, le retour des réfugiés, la reprise de la coopération avec la communauté internationale (principalement l’Union Européenne et les États-Unis) et revitaliser l’économie.

Divers observateurs burundais se sont demandés si les intentions du général Ndayishimiye étaient vraiment authentiques et si son mandat pouvait véritablement retourner le pays en transformant le régime brutal et sanglant de l’intérieur, comme certains lobbies catholiques européens de droite et des experts de France Afrique ils disent depuis au moins 4 mois avec l’intention de convaincre les États-Unis et l’Union Européenne qu’ils sont toujours sceptiques et prudents.

«Le président Evariste Ndayishimiye risque de se heurter à la réticence des généraux qui détiennent le Burundi en otage et qui soutiennent Evariste» Carina Tertsakian, chercheuse à la Human Rights Initiative au Burundi, déclare. «Un chef d’État digne de ce nom doit être libre d’agir. Son parti détient le pouvoir et la sécurité du Burundi. Il n’a aucune excuse pour ne pas promouvoir les réformes qu’il a promises » , a déclaré David Dusabe, avocat à Bujumbura.

La nomination du général Alain Guillaume Bunyoni au poste de Premier Ministre et les postes clés au sein du nouveau gouvernement occupé par les Généraux les plus extrémistes, ainsi qu’une pseudo rhétorique anti-impérialiste promue par le Général Neva lui-même qui décrit les pays occidentaux comme des colonialistes, indiquant clairement qu’il n’en veut pas l’ingérence dans les affaires intérieures du Burundi, sont des signaux analysés avec une profonde préoccupation par la Maison Blanche et Bruxelles. Tous les Généraux nommés au gouvernement (y compris Bunyoni) font l’objet d’une enquête devant la Cour Pénale Internationale pour crimes contre l’humanité et figurent sur la liste noire américaine, sanctionnés ad personam. Ils sont également étroitement liés aux milices paramilitaires Imbonerakure et aux terroristes rwandais FDLR présents au Burundi depuis 2015.

Tous doutes sur les véritables intentions du Général Neva se sont dissipé avec le premier acte de politique étrangère du nouveau président du CNDD-FDD: l’attentat terroriste lancé contre le Rwanda le samedi 27 juin. Président du régime de Generaux HutuPower que s’est auto nominé Président de la République contre la volonté populaire.

Cela a été rapporté par le Ministère rwandais de la Défense dans un communiqué de presse . Le 20 juin, vers 00 h 20, 100 combattants ont attaqué la caserne militaire du secteur de Ruheru, dans le district sud de Nyaruguru, à la frontière avec le Burundi. Le communiqué de presse indique que «des agresseurs non identifiés du Burundi ont attaqué la position défensive de l’armée rwandaise. Après de durs combats, les unités des Forces de Défense Rwandaises ont réussi à vaincre les agresseurs qui se sont retirés au-delà de la frontière burundaise en se réfugiant à l’intérieur de la caserne de l’armée burundaise de Gihisi dans la municipalité de Bukinanya, province de Cibitoke, faisant quatre morts sur le terrain et divers équipements militaires, dont des armes et des équipement radio».

La cible de l’attaque était le village modèle de Yanze qui fait partie du plan urbain et économique achevé en octobre 2016 par les autorités de Kigali visant à offrir des maisons dignes, des infrastructures sanitaires et scolaires et à promouvoir les activités agricoles et commerciales auprès des populations vivant dans les zones pauvres ou menacées de terrorisme. Ces villages modèles sont protégés par l’armée rwandaise. L’initiative, qui fait partie du plan économique Rwanda Vision 2020, a été promue lors de la réunion à Akagera du gouvernement rwandais qui s’est tenue en 2007.

L’analyse des milicien abattus et du matériel abandonné (dont L’Indro a reçu de nombreux documents photographiques) a permis de retrouver l’identité des assaillants. Malgré cela, officiellement, le gouvernement rwandais parle de «attaquants non identifiés». Des fuites d’informations révèlent que le commandement terroriste était composé de militants des FDLR et de soldats de l’armée régulière burundaise. La composition du commandement terroriste aurait été confirmée par les trois miliciens capturés par les forces armées rwandaises.

Le nouveau gouvernement du Général Neva, extrêmement embarrassé, a mis en œuvre une tactique défensive très contradictoire. D’une part, un communiqué officiel des FDNB (Forces Nationales de Défense du Burundi) nie toute implication dans l’attentat terroriste qui a eu lieu au Rwanda à seulement 01 km de la frontière burundaise. «Les forces armées burundaises affirment que les déclarations du gouvernement rwandais sont infondées et fausses. La FDNB dément les affirmations du ministère de la Défense du Rwanda diffusées à travers une infâme campagne de désinformation sur les réseaux sociaux “.

D’autre part, le régime hutupower de Gitega essaie de proposer une reconstruction imaginative et surréaliste de l’attaque terroriste à travers son organe de propagande (non officiel): le Forum du Burundi, connu pour véhiculer la haine raciale contre la minorité tutsi, des idées de suprématie raciale et promoteur de la “solution finale” d’Hitler mémoire.

Selon la reconstitution délirante des faits proposée par le célèbre journaliste Hutupower Kabura Nicodème, un groupe armé “inconnu” provenant du Congo aurait attaqué la caserne militaire rwandaise et l’aurait détruite. Après la défaite subie (qui détruirait le mythe de l’invincibilité de l’armée rwandaise), le gouvernement de Kigali aurait tenté de blâmer le Burundi pour renforcer sa politique agressive et impérialiste contre un pays “démocratique et pacifique“.

L’article s’ouvre sur une photo des assaillants qui est en fait une photo d’une compagnie de soldats rwandais marchant dans les territoires du Congo. Photo prise en 2009 lors de la rébellion banyarwanda du colonel Laurent Nkunda au Nord-Kivu. La documentation photographique et vidéo fournie par les autorités rwandaises et les preuves recueillies sur place précisent que la caserne militaire n’a pas été anéantie et l’attaque a été repoussée avec la perte de 2 soldats et 4 autres blessés.

Le porte-parole de l’armée burundaise: le colonel Floribert Biyereke a déclaré: “Le territoire du Burundi ne peut pas être un sanctuaire pour les groupes armés qui perturbent la sécurité des pays voisins“. Une affirmation niée par la réalité. Depuis 2015, les terroristes rwandais des FDLR (responsables du génocide rwandais de 1994) sont présents au Burundi. D’abord en tant que mercenaires et à partir de 2017 en tant que véritables alliés militaires et politiques du régime. Ils contrôlent la police burundaise, la garde présidentielle et la milice paramilitaire Imbonerakure. Leur poids politique est si structuré et significatif qu’ils deviennent les premiers interlocuteurs du régime Gitega capables d’influencer la politique intérieure et étrangère, transformant le Burundi en un État Terroriste dans le but de détruire le Rwanda et d’anéantir la minorité tutsi du pays voisin.

«Le groupe terroriste rwandais a toujours imposé à Pierre Nkurunziza sa politique hostile au Rwanda, politique réaffirmée dans une lettre officielle de félicitations pour la victoire électorale (par fraude) du Général Evariste Ndayishimiye. Quelques heures après les funérailles nationales du dictateur Nkurunziza, décédé à cause du Covid19, les FDLR ont contraint les forces armées burundaises à supporter une attaque terroriste contre le Rwanda. En plus de démontrer qu’ils sont capables d’imposer une orientation précise vers la politique étrangère burundaise, l’attaque sert également à renforcer l’unité interne du groupe terroriste rwandais récemment mise en discussion.” Un observateur régional de la sécurité fait rapport.

Selon les informations des services de renseignement régionaux et américains, il existe également d’autres groupes terroristes rwandais au Burundi, faisant partie de la coalition armée P5 qui a pour objectif de conquérir militairement le Rwanda en imposant un État hutu mono ethnique. Les autres groupes terroristes opérant au Burundi et protégés par le régime de Gitega sont: le FNL (Front de libération nationale) et le RNC (Congrès national du Rwanda).

L’attaque de samedi dernier fait partie d’un plan militaire de conquête du Rwanda (qui comprend également le génocide des Tutsis rwandais) soutenu par le décédé Pierre Nkurunziza. De nombreuses attaques du Burundi ont eu lieu depuis 2016. En 2018, diverses attaques ont été menées par les miliciens FDLR et Imbonerakure avec le soutien des forces armées burundaises. En mai 2019, les révélations explosives du général Sankara, commandant des FDLR capturé par les Rwandais, ont contrecarré les plans d’invasion du Rwanda par ce groupe terroriste mis en œuvre avec le soutien du régime burundais et du gouvernement ougandais.

Entre janvier et avril 2020, l’armée burundaise a mené une guerre secrète au Congo aux côtés des terroristes des FDLR rwandais, affrontant les armées congolaise et rwandaise. Une contre-mesure pour arrêter l’opération East Corridor voulue par les présidents Felix Tshisekedi et Paul Kagame pour nettoyer les provinces orientales du Congo des terroristes. Une opération militaire (East Corridor) dont le changement de régime au Burundi est soupçonné d’être le but ultime.

L’implication du régime burundais avec des terroristes rwandais était déjà connue en décembre 2018 lorsqu’un rapport de l’ONU montrait que des groupes terroristes anti-Rwanda opéraient au Burundi, bénéficiant de la protection et de la collaboration du gouvernement burundais. Le rapport montre que le Burundi est devenu une plaque tournante du recrutement et de la formation des terroristes ainsi qu’un pays de transit pour le trafic illégal d’armes destinées à la coalition militaire P5 qui a également déstabilisé le Congo voisin.

L’attentat terroriste perpétré samedi dernier par les FDLR avec la participation des forces armées burundaises rouvre la crise entre les deux pays jumeaux et contrecarre tout effort régional et international pour résoudre les tensions et empêcher que la courant guerre froide se transforme en vrais guerre. Les efforts régionaux et internationaux sont également entravés par la politique clairement exprimée par le Général Neva qui a indiqué que “le dialogue doit être limité à la culture burundaise. Sans ingérence de la communauté internationale “. Le seul espoir d’éviter le conflit réside dans le degré élevé de responsabilité dont le gouvernement rwandais a toujours fait preuve, visant l’intégration sociale, ethnique et économique de la région des Grands Lacs.

Quant au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye doit prendre ses distances avec ses camarades «Généraux», Imbonerakure, FDLR et autres groupes terroristes avec lesquels le régime Gitega a jusqu’à présent collaboré, tournant radicalement la page de la politique intérieure et extérieure du Burundi. Le général Neva est célèbre pour être un homme de parole. Malheureusement, il ne fait aucun doute que sa parole n’a pas été donnée au peuple burundais mais aux Généraux et aux terroristes qui ont rendu possible son accession à la Présidence.

