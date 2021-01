Proprio come la popolarità dell’Unione europea sembrava essere in aumento dopo il trauma della Brexit, è scoppiata una disputa insolitamente pubblica sulle forniture – o sulla mancanza di esse – di vaccini COVID-19 in tutto il blocco. AstraZeneca ha ridotto il lancio del vaccino previsto nell’UE, nonostante abbia firmato un contratto per fornire milioni di dosi, citando un problema con uno stabilimento in Belgio.Tuttavia, non ha tagliato le sue forniture al Regno Unito.La Commissione europea ha protestato energicamente e ha minacciato un’azione legale contro AstraZeneca per costringerla a rispettare un ordine concordato per decine di milioni di dosi.Il governo tedesco, nel frattempo, ha chiesto alle aziende di richiedere licenze per esportare vaccini fuori dall’UE.

Il ministro della salute tedesco Jens Spahn ha chiesto trasparenza sull’esportazione di vaccini prodotti dall’UE, apparentemente minacciando azioni di ritorsione per garantire maggiori forniture per l’UE. Il conflitto mostra quanto sia alta la posta in gioco politica da tutte le parti.

La Commissione europea teme che il mancato coordinamento efficace degli sforzi di vaccinazione possa erodere ancora una volta il sostegno popolare all’Unione europea. Gli anni di discussioni sulla Brexit sono serviti da deterrente per i potenziali che abbandonano altrove nell’UE, ma le istituzioni dell’UE si stanno ora assumendo la colpa di una potenziale carenza di offerta.

Alla crisi sanitaria si potrebbe ora aggiungere una crisi politica e giuridica. C’è un motivo per le critiche particolarmente vocali al comportamento di AstraZeneca dalla Germania. L’Unione Democratica Cristiana di Spahn è sotto pressione per la lentezza del lancio della vaccinazione interna e per le imminenti elezioni a settembre. E infatti, è insolito che la Commissione europea svolga un ruolo così centrale in un progetto sanitario.

La politica sanitaria è una competenza nazionale primaria e l’UE ha solo poteri sussidiari rispetto agli Stati membri. Normalmente non ti aspetteresti di vedere un progetto di questo tipo gestito dalla Commissione europea come braccio esecutivo dell’UE. La Commissione europea ha deciso di prendere le redini solo quando, all’inizio della crisi nel marzo 2020, i governi degli Stati membri hanno inizialmente ignorato Bruxelles e i loro obblighi legali nei confronti dell’Unione.

Chiudono le frontiere all’interno dell’area Schengen, per evitare la diffusione della malattia, separare le famiglie e impedire ai pendolari di recarsi al lavoro. Hanno anche cercato di sviluppare strategie di vaccinazione nazionali. Sotto la guida di Ursula von der Leyen, Presidente dal 2019, la Commissione europea è intervenuta per porre fine al caos e mantenere il mercato interno e la libera circolazione, almeno in linea di principio. Ha inoltre elaborato una strategia per l’acquisto congiunto di vaccini. Sebbene le condizioni contrattuali siano riservate, è probabile che l’UE stia pagando meno per i vaccini rispetto al Regno Unito. È certo in ogni caso che gli Stati membri pagano collettivamente meno di quanto avrebbero fatto individualmente.

L’UE è anche riuscita a convincere gli Stati membri più ricchi a concordare un’equa distribuzione dei vaccini disponibili in tutta l’UE per rafforzare la nozione di solidarietà reciproca.Vista in questa luce, l’UE ha reagito in modo sorprendentemente rapido a una sfida politica per la quale aveva competenze limitate. Lo scontro politico deriva dalla forte esigenza funzionale di cooperare strettamente nella pandemia e dalla continua riluttanza a livello di Stati membri a cedere più poteri a Bruxelles. Se lo sforzo di vaccinazione continua a rimanere indietro nell’UE, la Commissione europea potrebbe essere incolpata, almeno dagli euroscettici di destra e di sinistra.Tuttavia, la crisi COVID-19 serve in ultima analisi a dimostrare che è necessaria più cooperazione transfrontaliera, non minore, per affrontare una sfida politica transnazionale come una pandemia.

Traduzione dell’articolo ‘AstraZeneca dispute comes at a difficult moment for the European Union’ di Wolfram Kaiser, University of Portsmouth per ‘The Conversation’

