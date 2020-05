Per decenni abbiamo immaginato un mondo di ambienti di realtà virtuale in cui potevamo interagire in un mondo digitale. Sebbene non siamo al livello del ponte ologrammi di Star Trek, la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR) sono ora ampiamente disponibili su vari ambiti. La tecnologia continua a crescere in ogni campo ma negli ultimi anni sta avendo un profondo impatto sui giochi da casinò online.

Il mondo dei giochi è infatti un’area in cui la realtà virtuale e quella aumentata stanno completamente ridefinendo il modo in cui le persone interagiscono con i prodotti. Per questo motivo le esperienze di casinò dal vivo sono diventate molto popolari e i fan dell’igaming vogliono sempre più provare la roulette live che, al momento, è uno dei prodotti che al meglio rappresenta un’unione tra AR e VR molto basilare.

Come i casinò online utilizzano la tecnologia

Quando si gioca in un casinò dal vivo, il giocatore interagisce con dei croupier in carne ed ossa che si trovano in un casinò reale con oggetti reali. Tuttavia la tecnologia appena menzionata si riferisce solo ad una semplice diretta live streaming ma gli operatori del settore si stanno attivando per rendere il gioco ancora più interattivo.

La realtà virtuale potrebbe, infatti, aiutare a estendere l’esperienza di gioco ad un nuovo livello in cui le persone possono interagire con i giochi da casinò e altri utenti in uno spazio virtuale. La realtà virtuale viene sempre più utilizzata da nuovi siti di gioco che vogliono usare le tecnologie all’avanguardia e fornirle ai clienti.

Nel mondo dei videogame abbiamo già visto il potenziale di VR e AR che sono riuscite a cambiare il gioco attraverso dispositivi come HTC Vive e Oculus Rift. Ora, i casinò online stanno abbracciando la stessa tecnologia per garantire ai loro utenti un’esperienza più veritiera possibile.

Attualmente i casinò online stanno utilizzando varie tecnologie che, seppure con certi limiti, sono molto utili per l’interazione con i giocatori. Tra queste c’è lo streaming live HD che permette il gioco dal vivo di alcuni prodotti in qualsiasi parte del mondo.

Ma c’è anche la roulette 3D e la stessa tecnologia viene anche usata da certe slot machine proprio per garantire all’utente di immergersi letteralmente all’interno del gioco.

Le principali rivoluzioni tecnologiche che riguarderanno il mondo del Gambling Online

Prima di cominciare ad elencarle tutte è anche utile approfondire meglio cosa sono la realtà aumentata e la realtà virtuale. Spesso c’è molta confusione e capire le differenze tra le due può essere molto utile.

• Realtà virtuale (VR) – Quando usi la realtà virtuale, interagisci con un mondo completamente virtuale. Niente di ciò che vedi è reale ed è come essere letteralmente in un gioco.

• Realtà Aumentata (AR) – Come suggerisce il nome, AR aumenta l’ambiente esistente. Ciò significa che gli oggetti virtuali vengono collocati nel tuo ambiente reale. Pokémon Go è un ottimo esempio di AR in azione.

Mentre si tratta di una tecnologia che rimane nascente nel mondo dei casinò online, alcuni siti selezionati di casinò stanno iniziando a sperimentare la realtà virtuale. Ad esempio, su questi siti gli utenti possono giocare alle slot online in un mondo virtuale. Ciò significa che puoi avere una grafica di qualità HD e un’interazione con il gioco tale che ti consente di ritrovarti seduto nella sala slot di un casinò di Las Vegas con gli stessi rumori e la stessa interazione con le macchine.

Tuttavia nonostante alcune lacune ancora da colmare, in futuro la realtà virtuale diventerà più immersiva nell’esperienza del casinò online. Forse un giorno vedremo sale virtuali a tutti gli effetti presso le quali poter giocare o semplicemente passeggiare. Può sembrare fantascienza ma la tecnologia VR offre già qualcosa di simile a questo.

Se invece guardiamo all’AR, potrebbe avere alcune fantastiche applicazioni nel mondo dei casinò online. Ad esempio, potresti posizionare una ruota della roulette virtuale proprio in mezzo al tuo salotto per interagire con i tuoi amici e organizzare una serata Giochi da casinò a tutti gli effetti! Inoltre grazie ai dispositivi di feedback tattili, sembrerebbe addirittura di toccare gli oggetti virtuali.

Il Riconoscimento facciale e gestuale è una delle tendenze emergenti che, attraverso scanner e telecamere in 3D, permette di riprodurre delle immagini video talmente precise da essere paragonabili alla vista umana. La tecnologia Intel Real Sense consentirà invece il riconoscimento dei gesti: in poche parole è possibile far girare la roulette con un semplice gesto senza dover premere alcun tasto. Il riconoscimento vocale funziona allo stesso modo, con la tua voce potrai attivare un gioco e controllare molti aspetti di una partita.

Come tutte le tecnologie in crescita, VR, AR e tutte quelle appena elencate non sono probabilmente ancora pronte per il consumo di massa, almeno in termini di casinò online. Tanto per cominciare, i display montati sulla testa VR (HMD) sono ancora costosi e richiedono molta potenza del computer, quindi non sono accessibili a tutti.

Tuttavia, poiché la tecnologia continua a svilupparsi e gli esperimenti nei casinò online non mancano, si aspettano grandi progressi in termini di qualità e senza limiti. Che aspetto avranno, quindi, i casinò online del futuro? Ciò che è chiaro è che il futuro è interessante.

