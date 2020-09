Il Pakistan si aggiunge alla lista di Paesi che -nel Mondo- hanno approvato leggi e regolamenti a favore dell’utilizzo della canapa a fini industriali e medici. Le prime licenze di canapa e cannabis della Nazione sono state approvate dal Ministero della Scienza e della Tecnologia e dal Consiglio pakistano per la ricerca scientifica e industriale. Le piante saranno coltivate in un parco di erboristeria a Jhelum. Mentre si sviluppa a tratti e in modo disomogeneo l’intero mercato interno degli Stati Uniti, il mondo della produzione della canapa oggi rileva le forti opposizioni dell’apparato industriale contro le rappresentanze sindacali. Nel frattempo, sempre negli Stati Uniti, la Commissione per l’Energia e il Commercio della Camera ha annunciato di voler completare il disegno di legge che propone di snellire il processo di ricerca sulla cannabis. Sustainable Foods, una società con sede in Nuova Zelanda, sta pianificando di lanciare un hamburger a base di canapa attraverso il suo marchio Craft Meat Co. il prossimo anno.

Pakistan

Approvato il piano governativo sulla canapa controllata

Il Pakistan ha approvato un piano di produzione di canapa regolamentata che consentirà la coltivazione sia per scopi industriali sia per scopi medici.

Il Pakistan ha approvato la legalizzazione della canapa per scopi industriali e medici, riporta l’Hindustan Times. In un tweet, il ministro della Scienza e della Tecnologia Fawad Chaudhry ha definito le riforme una «decisione fondamentale» che «collocherà il Pakistan nei miliardi di dollari del mercato CBD».

Le prime licenze di canapa e cannabis della nazione sono state approvate dal Ministero della Scienza e della Tecnologia e dal Consiglio pakistano per la ricerca scientifica e industriale. Le piante saranno coltivate in un parco di erboristeria a Jhelum. Chaudhry ha detto che il programma controllato dal governo consentirà alla ricerca di includere «adeguate garanzie» attraverso il Ministero degli stupefacenti.

Le regole definiscono la canapa industriale come contenente lo 0,3% di THC o meno, in linea con le definizioni delle Nazioni che consentono la produzione di canapa.

«Il composto CBD gioca un ruolo importante nella medicina terapeutica. Dopo il 2016, è stata svelata una ricerca rivoluzionaria che ha spinto la Cina a creare un dipartimento di ricerca sulla cannabis e ora sta coltivando la canapa su 40.000 acri e il Canada la coltiva su 100.000 acri. In tutto il mondo, questa fibra sta sostituendo il cotone. Vestiti, borse e altri prodotti tessili vengono realizzati utilizzando la fibra di questa pianta. Questo è un mercato da 25 miliardi di dollari e il Pakistan può detenere una quota importante in questo mercato», ha affermato Chaudhry, durante una conferenza stampa, via Hindustan Times.

Il piano fa parte della più ampia iniziativa del Ministero della Scienza su progetti di nicchia incentrati sull’agricoltura non tradizionale.

Chaudhry prevede che il Pakistan potrà generare 1 miliardo di dollari dall’industria nei prossimi tre anni. Tutto l’uso di cannabis rimane illegale in Pakistan.

‘Reports and Data’ ha stimato l’anno scorso che il mercato della canapa dell’Asia-Pacifico crescerà del 14,2% fino al 2026, un tasso superiore a quello del resto del mondo.

Stati Uniti

Progressi, ostacoli nella sindacalizzazione della industria della cannabis

Sono stati riportati avanzamenti dal Massachusetts nella spinta del lavoro organizzato per sindacalizzare l’industria della cannabis. Ma rimangono ostacoli significativi: dal blocco della gestione allo status ambiguo ai sensi del diritto del lavoro nazionale di un’industria che commercia una sostanza illegale a livello federale.

Questa estate ha visto incoraggianti passi avanti nella spinta a sindacalizzare l’industria della cannabis in rapida crescita.

I lavoratori della struttura di coltivazione e del punto vendita al dettaglio di Cultivate Holdings nella città di Leicester, nel Massachusetts centrale, hanno votato per affiliarsi al Local 1445 della United Food & Commercial Workers Union (UFCW). Il centro di coltivazione è stato uno dei primi dispensari legali statali per adulti sulla Costa Orientale.

«Questa non è solo una vittoria per i lavoratori della cannabis all’interno della Cultivate, ma per tutti i lavoratori della cannabis. Abbiamo stabilito un precedente lavorando collettivamente che ci consente non solo di sopravvivere ma di prosperare», ha detto a MassLive.com Craig Chaplin, un dipendente di Cultivate, l’11 agosto.

L’UFCW è in prima linea nello sforzo di sindacalizzazione nel settore e ha lanciato una campagna Cannabis Workers Rising. L’UFCW, che si autodefinisce il più grande sindacato del settore privato degli Stati Uniti, rappresenta 1,3 milioni di persone che lavorano in supermercati, impianti di confezionamento della carne, strutture per la lavorazione degli alimenti e dispensari di cannabis, principalmente sulla costa occidentale.

L’UFCW organizza lavoratori della cannabis dal 2010 e attualmente afferma di rappresentare decine di migliaia di impiegati nel settore, ma i progressi sono stati limitati. L’International Cannabis Business Conference stima 243.700 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno supportati dalla cannabis legale da costa a costa a gennaio 2020.

Solo i dipendenti agricoli di Cultivate hanno votato a favore del sindacato, anche se i funzionari dell’UFCW hanno affermato che è in corso una campagna per organizzare anche i lavoratori al dettaglio. Il segretario-tesoriere locale del 1445 Fabricio DaSilvaha detto a MassLive che il sindacato è fiducioso che un maggior numero di lavoratori vorranno unirsi a coloro «che trarranno vantaggio dall’organizzazione di questo settore emergente».

Il mese precedente ha visto due progressi simili. A luglio, circa 60 lavoratori presso l’impianto di coltivazione del New EnglandTreatment Access nella città di Franklin, a sud-ovest di Boston, hanno votato per entrare a far parte del Local 1445. All’inizio di quel mese, anche i dipendenti della MayflowerMedicinals di Holliston, a ovest di Boston, si sono uniti al Local. L’anno scorso, più di 100 lavoratori di Sira Naturals nelle città di Milford, Needham e Somerville sono stati i primi nel settore della cannabis del Massachusetts a iscriversi al sindacato, iscrivendosi al Local 1445.

Accuse di tattiche anti-sindacali

Ma questo luglio, i lavoratori del dispensario Brookline della NETA hanno votato 30-9 per non aderire al sindacato, nonostante mesi di sforzi organizzativi. E, come riportato da MassLive, il Local 1445 ha accusato la direzione del NETA di licenziare o minacciare i dipendenti nelle loro strutture per i loro sforzi di sindacalizzazione.

In una dichiarazione, NETA ha negato le accuse. «Sosteniamo il diritto di tutti di aderire o meno a un sindacato, ma poiché NETA offre già salari e benefici progressivi, nonché un ambiente di lavoro collaborativo, non pensiamo che sia necessario un sindacato», ha affermato la società. «Siamo nel bel mezzo di una campagna di organizzazione sindacale e tattiche sindacali come la presentazione di denunce non sono rare».

NETA e Local 1445 si sono anche battuti su chi sarebbe stato idoneo a entrare a far parte del sindacato e se il processo di voto potesse avvenire per posta elettronica alla luce della pandemia di coronavirus. In una decisione di maggio, un direttore regionale del National Labour Relations Board (NLRB) ha stabilito di consentire il voto per posta e ha scoperto che i dipendenti contestati, inclusi molti addetti e personale di sicurezza, potevano prendere parte alle elezioni.

Local 1445 ha assistito a queste sfide e alle presunte molestie di ritorsione e licenziamenti, come segni di malafede. «Le aziende lo fanno per inviare un effetto letale nella campagna», ha detto DaSilva a MassLive. «Le persone vengono licenziate perché si stanno unendo a un sindacato».

Il Boston Globe ha notato a febbraio che c’erano reclami simili contro Mayflower Medicinals e la sua società madre, iAnthus Capital Holdings. In una denuncia formale alle autorità di regolamentazione statale quel mese, Local 1445 ha detto che i manager della struttura di Holliston hanno emesso avvertimenti scritti a due lavoratori coinvolti nello sforzo sindacale per presunte infrazioni minori che «normalmente non portano alla disciplina».

Il sindacato, nel suo deposito presso il Dipartimento statale dei rapporti di lavoro, ha affermato che le recensioni facevano parte di una campagna anti-sindacale illegale da parte dei dirigenti di Mayflower che includeva anche interrogatori di dipendenti e persino istruzioni esplicite ad alcuni di smettere di impegnarsi in attività organizzative protette.

Il dilemma del riconoscimento federale

Mayflower impiega circa 45 lavoratori nella sua struttura di Holliston, che ha recentemente ottenuto una licenza statale per espandersi dalla marijuana medica al mercato per adulti. L’azienda gestisce anche un dispensario medico nel quartiere Allston di Boston e prevede di aprire un punto vendita per adulti a Worcester quest’anno.

La campagna di sindacalizzazione a Mayflower ha ottenuto il sostegno dei 17 lavoratori agricoli dell’azienda, che sono esentati da molte leggi federali sul lavoro ma protetti da leggi statali più severe.

I restanti 28 dipendenti della struttura, come quelli che trasformano i fiori raccolti in commestibili e oli, hanno anche firmato carte che esprimono il loro desiderio di sindacalizzarsi, ma erano riluttanti a procedere a un’elezione sindacale formale supervisionata dall’NLRB, come voleva la direzione. Questo perché la cannabis rimane illegale secondo la legge federale e una sentenza dell’NLRB secondo cui i lavoratori delle strutture autorizzate dallo stato non sono idonei per la protezione del lavoro potrebbe costituire un pessimo precedente per la campagna di sindacalizzazione a livello nazionale.

Local 1445 sperava invece di fare pressione su Mayfloweraffinché firmasse un “Accordo di pace sul lavoro” riconosciuto dallo stato, in base al quale la società avrebbe giurato di riconoscere il sindacato se la maggioranza dei lavoratori avesse votato per formarne uno. Un precedente per questo è stato stabilito quando Sira Naturals ha stipulato un tale accordo lo scorso novembre, come riportato dal Globe all’epoca. Tuttavia, Mayflower ha rifiutato di stipulare un accordo di pace sul lavoro e le elezioni si sono svolte sotto la supervisione dell’NLRB, il che potrebbe significare guai su tutta la linea. Dove sono gli accordi di pace sul lavoro? Una pagina della Camera di Commercio degli Stati Uniti definisce un Accordo di pace sul lavoro (LPA) come «un accordo tra un sindacato e un datore di lavoro in base al quale una o entrambe le parti accettano di rinunciare a determinati diritti ai sensi della legge federale in merito all’organizzazione sindacale e alle attività correlate. Sebbene questi accordi possano essere negoziati volontariamente, alcuni governi statali e locali hanno tentato di imporli ai datori di lavoro approvando ordinanze di pace sul lavoro».

Una legge approvata in California lo scorso anno richiede che le aziende produttrici di cannabis con 20 o più dipendenti stipulino un Accordo di pace sul lavoro con una “organizzazione del lavoro in buona fede“, nella maggior parte dei casi i locali dell’UFCW. Il requisito LPA per la città di San Francisco si applica alle aziende di cannabis con 10 o più dipendenti.

Il Compassionate Care Act di New York, che ha istituito un programma limitato sulla marijuana medica nell’Empire State nel 2014, includeva anche una disposizione che imponeva gli LPA.

Tuttavia, nel Michigan, un requisito proposto per le aziende produttrici di cannabis per entrare in un LPA è stato rimosso dalla versione finale dei regolamenti per il settore degli adulti entrata in vigore a giugno. La controversia sulla disposizione ha rivelato molto sui punti di vista divergenti sul lavoro organizzato attraverso la divisione partigiana dell’America, sebbene fosse certamente un’ironia vedere i repubblicani conservatori venire in difesa dei padroni del business della cannabis.

Il direttore della Marijuana Regulatory Agency dello stato Andrew Brisbo ha dichiarato a MichicagnLive: «un accordo di pace sul lavoro è un accordo tra un operatore e un’organizzazione del lavoro riconosciuta per garantire che entrambe le parti vengano al tavolo». Il senatore dello stato repubblicano AricNesbitt ha ribattuto: «Questi accordi di pace sul lavoro sono davvero uno shakedown in stile mafioso di queste nuove imprese che stanno crescendo. Almeno il Mob ti lascia andare per primo. Non rilasceranno nemmeno una licenza a meno che tu non firmi uno di questi accordi di pace del lavoro».

In una sentenza significativa che rappresentava un progresso nella risoluzione del dilemma giurisdizionale federale, una corte d’appello statunitense a Denver lo scorso anno, ha dichiarato che le protezioni ai sensi del Fair Labor Standards Act si applicano a «tutti i lavoratori», inclusi quelli dell’industria della cannabis. Questa legge del 1938 fu una chiave di volta del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt, stabilendo un salario minimo e una paga per gli straordinari per i lavoratori a tempo pieno a livello nazionale.

La minaccia dell’automazione

Nel frattempo, un’altra e più insidiosa minaccia per il lavoro nell’industria della cannabis ha appena alzato la testa. L’UPI ha riferito il mese scorso che i distributori automatici di cannabis stanno arrivando nei dispensari in Colorado e Massachusetts, per offrire ai clienti «acquisti senza contatto». Una società con sede a Boston chiamata Anna ha debuttato con le nuove macchine allo Strawberry Fields di Pueblo, in Colorado, dove i clienti possono ora acquistare fiori, edibili e oli da vaporizzare senza interagire con un venditore. Altri saranno installati in altri dispensari entro la fine dell’anno, ha detto la società. Matt Frost, fondatore e CEO di Anna, ha affermato che le macchine sono destinate a «clienti esperti di cannabis che non hanno necessariamente bisogno di un’interazione individuale con un budtender». Ha sottolineato la necessità di ridurre al minimo il contatto da persona a persona a causa della pandemia COVID-19. I clienti dovranno solo effettuare il check-in con un rappresentante di persona per fornire un documento d’identità con foto prima di utilizzare la macchina, secondo Legal Reader.

È probabile che le macchine attirino i dispensari del Massachusetts, che hanno superato i $785 milioni di vendite totali da quando la cannabis per uso adulto ha raggiunto il mercato legale nello stato nel novembre 2018 e $ 320 milioni finora quest’anno.

Preoccupazioni simili sono state sollevate per l’avvento del cosiddetto “robopot“, ottenuto in strutture di coltivazione altamente automatizzate.

Ma il Boston Business Journal avverte che “l’automazione potrebbe minare un’ondata di sforzi di sindacalizzazione in corso presso i dispensari di tutto lo Stato“.

Stati Uniti

La legge per la ricerca sulla canapa sarà in Commissione in settimana

La Commissione per l’Energia e il Commercio della Camera ha annunciato di voler completare il disegno di legge che propone di snellire il processo di ricerca sulla cannabis, il Medical Marijuana Research Act questa settimana.

Il Comitato per l’energia e il commercio della Camera ha annunciato che mercoledì prenderà in considerazione la legislazione per espandere le opportunità di ricerca sulla cannabis, come riferisce Marijuana Moment. Il disegno di legge bipartisan è stato proposto per la prima volta lo scorso anno e apporterebbe due importanti modifiche: in primo luogo, il disegno di legge semplificherebbe il processo di registrazione per i ricercatori che vogliono studiare la cannabis. In secondo luogo, la proposta consentirebbe ai ricercatori certificati a livello federale di acquistare cannabis per scopi di ricerca da entità private con licenza statale.

Attualmente, il Governo federale consente ai ricercatori di utilizzare solo prodotti a base di cannabis forniti dall’Università del Mississippi, che secondo gli scienziati assomiglia di più alla canapa rispetto ai prodotti a base di cannabis per uso medico o per adulti offerti dai rivenditori autorizzati dallo stato. Il disegno di legge propone di autorizzare un numero qualsiasi di fornitori registrati di cannabis per la ricerca.

Un recente rapporto ha suggerito che gli Stati Uniti abbiano speso quasi 1,5 miliardi di dollari per la ricerca sulla cannabis dal 2000 al 2018; la maggior parte di quella spesa, tuttavia, era concentrata sulla comprensione dei potenziali danni del consumo di cannabis, non sul potenziale medicinale della pianta.

Il disegno di legge è stato proposto lo scorso anno da un gruppo bipartisan di legislatori tra cui il rappresentante dell’Oregon Earl Blumenauer (D), un sostenitore della legalizzazione e membro fondatore del Congressional Cannabis Caucus, e il rappresentante del Maryland Andy Harris (R), un critico schietto di cannabis che nel 2015 ha impedito a Washington DC di creare un mercato della cannabis approvato dagli elettori. Altri sponsor includono Zoe Lofgren (D-California), Morgan Griffith (R-Virginia), Debbie Dingell (D-Michigan) e Rob Bishop (R-Utah).

I legislatori interni dovrebbero anche prendere in considerazione la legislazione questo mese che rimuoverebbe la pianta di cannabis dal Controlled Substances Act, ponendo così fine al divieto federale: sarà la prima proposta di legalizzazione mai ascoltata da un organo congressuale completo. Quel disegno di legge, il Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement(MORE) Act, richiederebbe anche ai tribunali federali di eliminare le condanne relative alla cannabis e stanziare dollari delle tasse sulla cannabis per istituire un fondo fiduciario per le opportunità per sostenere i proprietari di piccole imprese che sono stati influenzati negativamente dal divieto.

Stati Uniti

I fan della Ultimate Fighting Championship e di E-Sports consumano più cannabis di appassionati d’altri sport

Secondo un sondaggio del Morning Consult, i fan di Ultimate Fighting Championship e di E-Sports consumano più cannabis di quelli di altri sport. Il trentacinque percento dei fan di entrambi gli sport intervistati ha dichiarato di aver usato cannabis «spesso o talvolta».

I fan della F1 sono stati il ​​terzo gruppo più numeroso nel consumare cannabis (31%), seguiti dai fan della MotoGP e del tennis (30% ciascuno); a seguire i tifosi della Major League Soccer (29%); i tifosi della Women’s National Basketball Association (29%); i fan di NASCAR (25 percento); i tifosi della National Basketball Association (25%); i fan di IndyCar e della National Hockey League (23% ciascuno); del National Football League e gli appassionati di golf (22% ciascuno); e poi i tifosi della Major League Baseball (20%).

Quasi un fan su tre di MotoGP, F1 ed E-Sports intervistati ha affermato di aver utilizzato prodotti CBD, insieme al 27% degli appassionati di UFC e di tennis. Un quarto dei fan della MLS ha dichiarato di aver utilizzato prodotti CBD, insieme al 22% dei fan della WNBA e al 20% dei fan della NASCAR. Tra le altre leghe, il diciannove per cento o meno ha dichiarato di aver utilizzato i prodotti.

Morning Consult ha anche scoperto che solo la IndyCar e la Pro Golfers Association Tour consentono sponsorizzazioni CBD, mentre nessuna lega professionale consente sponsorizzazioni da parte di aziende di cannabis ricreativa o medicinale. L’UFC consente anche ai suoi combattenti di ottenere sponsorizzazioni CBD, ma non è stata inclusa nel rapporto. Secondo un rapporto di Sports Business Daily, MLS dovrebbe approvare le sponsorizzazioni CBD entro la fine dell’anno.

Il sondaggio è stato condotto dal 13 al 15 agosto tra 252 e 1.269 tifosi autoidentificati di ogni campionato.

Nuova Zelanda

Un hamburger a base di canapa annunciato da una startup che produce finta carne

Una società neozelandese, la Sustainable Foods, pianifica il lancio a breve di un hamburger a base di canapa per il prossimo anno attraverso il marchio Craft Meat Co.Sustainable Foods, una società con sede in Nuova Zelanda, sta pianificando di lanciare un hamburger a base di canapa attraverso il suo marchio Craft Meat Co. il prossimo anno, come riporta Food Navigator-Asia. Il marchio Craft Meat offre già carne macinata, hamburger, salsicce e pasti pronti a base vegetale che il co-fondatore dell’azienda Kyran Rei ha affermato di includere già un po’ di canapa per il valore nutritivo ma il nuovo prodotto utilizzerà la canapa come ingrediente base.

Rei ha detto che la proteina consumabile totale del prodotto a base di canapa è “superiore anche a quella delle fonti proteiche di origine animale” a causa degli alti livelli di proteine ​​presenti naturalmente nella canapa.

«La carne a base di canapa conterrà anche livelli molto alti di fibra alimentare, fino al 19% dell’assunzione alimentare raccomandata, un beneficio che non è disponibile dalla carne animale tradizionale o in molte altre carni vegetali», ha affermato Rei a Food Navigator-Asia.

La società sta collaborando con il produttore neozelandese di cannabis medica Greenfern Industries come loro esclusivo coltivatore di canapa, quindi i prodotti saranno realizzati con «canapa coltivata al 100% localmente», ha detto Rei.

I semi di canapa sono stati legalizzati come cibo in Nuova Zelanda nel 2018 e in Australia nel 2017. Rei ha detto che la società ha ricevuto richieste sull’hamburger a base di canapa da Thailandia e Singapore. Ha detto che si aspettava che il prodotto fosse in una fascia di prezzo “abbordabile” per il consumatore medio.

Il prodotto è stato creato con i ricercatori del Riddley Institute della Massey University.

