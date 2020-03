Il Presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha fatto un altro passo nei suoi audaci piani di sviluppo della foresta pluviale amazzonica. Come spiegano quattro esperti dell’Università della Florida, Robert T. Walker, Professore di Studi e Geografia dell’America Latina, e gli studiosi Alline A. Carrara, Cynthia S. Simmons e Maira Irigaray, un disegno di legge che sta sponsorizzando, ora prima del Congresso, consentirebbe di costruire infrastrutture di trasporto sul territorio indigeno. Tali terre coprono 386.000 miglia quadrate dell’Amazzonia brasiliana – un quinto della giungla. Qui, i nativi hanno il diritto costituzionale di esercitare la sovranità sull’uso delle risorse.

Il governo di Bolsonaro afferma che ‘l’apertura’ dell’Amazzonia rafforzerà la sua economia. Ma ambientalisti, leader indigeni e altri brasiliani preoccupati affermano che la mossa promuoverà il mining, il disboscamento e altre attività dannose.

Come prova, citano la nomina di Bolsonaro di un generale brasiliano che l’anno scorso è stato a bordo del gigante minerario canadese Belo Sun per guidare l’agenzia federale brasiliana per le popolazioni indigene.

La ricerca sui movimenti sociali in Amazzonia porta nelle aree interessate dallo sviluppo delle infrastrutture. Lì, si può assistere alle conseguenze disastrose per i nativi e abbiamo incontrato i leader indigeni che lottano per salvare le loro terre d’origine.

L’Amazzonia possiede una ricchezza di minerali tra cui oro, diamanti, minerale di ferro, manganese, rame, zinco e stagno. Ma la regione è così remota, con il suo bordo meridionale a 1.000 miglia da Rio de Janeiro, che l’estrazione delle risorse è stata a lungo limitata dai costi di trasporto.

Questo iniziò a cambiare negli anni ’70, quando il governo militare del Brasile costruì diverse nuove autostrade attraverso l’Amazzonia. Ha prestato poca attenzione ai desideri o alla sicurezza dei 140.000 nativi che vivono lì.

Si verificarono terribili abusi, tra cui l’omicidio sistematico da parte dell’esercito dal 1967 al 1977 di un massimo di 2.000 persone Waimiri-Atroari per fare strada verso la capitale amazzonica di Manaus.

Le aggressioni territoriali – ricordano gli esperti dell’Università della Florida – culminarono negli anni ’80, quando fino a 40.000 minatori di gatti selvatici invasero la terra natale degli Yanomami in cerca di oro. Si stima che il 20% della popolazione indigena residente sia deceduta per malattia e violenza per un periodo di sette anni. Oggi ci sono circa 900.000 indigeni in Brasile.

Dopo che la democrazia è stata ripristinata nel 1985, il Brasile ha ottenuto una nuova costituzione che codificava i diritti degli indigeni, incluso il diritto alle terre indigene. Poiché gran parte dell’Amazzonia è territorio indigeno, la sovranità indigena è diventata fondamentale per la politica ambientale brasiliana.

La connessione tra comunità indigene e conservazione è globale. Gli indigeni rappresentano il 5% della popolazione mondiale, ma le loro terre d’origine detengono l’85% della sua biodiversità. Questo può rendere gli indigeni difensori ambientali estremamente efficaci, perché combattendo per il loro territorio ancestrale proteggono alcuni dei luoghi più incontaminati del mondo.

All’inizio del millennio, il Brasile era generalmente considerato un buon amministratore dell’Amazzonia.

Circa un decennio nel 21 ° secolo, tuttavia, la politica ambientale iniziò a indebolirsi per consentire un maggiore sviluppo delle infrastrutture in Amazzonia. Nel 2016, circa 34.000 miglia quadrate dell’Amazzonia brasiliana avevano perso il suo status precedentemente protetto o visto ridotte le protezioni.

La sovranità indigena, tuttavia, non è mai stata messa in discussione – fino ad ora. Da quando è entrato in carica a gennaio 2019, Bolsonaro ha anche tagliato i fondi per l’applicazione delle rigide leggi ambientali del Brasile, portando il picco della deforestazione in Amazzonia.

Il Presidente del Brasile ha visto a lungo la terra indigena protetta come uno scrigno di risorse. Nel 2015 l’allora deputato Bolsonaro disse ad un quotidiano che “oro, stagno e magnesio si trovano in queste terre, specialmente in Amazzonia, l’area più ricca del mondo”. “Non sto entrando in questa assurdità di difesa della terra per gli indiani”, ha aggiunto.

Bolsonaro difende i suoi attuali sforzi per costruire in Amazzonia come mezzo per assimilare i brasiliani nativi in ​​modo che non avranno più bisogno delle loro terre territoriali.

“L’indiano è cambiato, si sta evolvendo e sta diventando sempre più un essere umano come noi. Ciò che vogliamo è integrarlo nella società “, ha detto in un video pubblicato sui social media a gennaio.

La dichiarazione ha provocato una causa da parte di brasiliani indigeni che accusano il presidente del razzismo, un crimine in Brasile.

L’accelerazione della deforestazione sotto Bolsonaro ha suscitato violenza in Amazzonia.

Sette attivisti di terra indigeni sono stati uccisi nel 2019, secondo la Commissione brasiliana per la pastorale senza scopo di lucro, il più da oltre un decennio. Anche i leader ambientali indigeni nell’Amazzonia colombiana ed ecuadoriana sono stati assassinati.

Tali omicidi rimangono per lo più irrisolti. Ma l’associazione delle popolazioni indigene brasiliane afferma che un attivista indigeno ucciso nel 2019, Paulo Guajajara, è stato ucciso a novembre dai taglialegna illegali per aver difeso il territorio di Guajajara come parte di un gruppo armato chiamato Guardians of the Forest.

Anche i brasiliani indigeni hanno difeso la loro terra in tribunale. Nel 2012, il Munduruku ha fatto causa per fermare la costruzione di mega-dighe e corsi d’acqua nella valle del fiume Tapajós – progetti che avrebbero posto fine alla vita come la conoscono. I pubblici ministeri federali concordarono, presentandosi a sostegno del Munduruku e chiedendo la sospensione della più grande licenza ambientale della diga.

Sotto la pressione legale, l’Istituto brasiliano per l’ambiente e le risorse naturali rinnovabili nella loro decisione dell’aprile 2016 ha ridotto l’intero piano infrastrutturale, conservando il 7% del bacino amazzonico.

Non tutti i brasiliani indigeni sono ambientalisti. Molti mescolano mezzi di sussistenza tradizionali come la caccia, la pesca e la raccolta con l’agricoltura e l’allevamento.

Come altri agricoltori che eliminano la foresta per piantare più colture, gli agricoltori indigeni trarranno beneficio dalla deregolamentazione ambientale di Bolsonaro. Il presidente ha recentemente annunciato che la sua amministrazione offrirà credito agli agricoltori di soia indigeni che vogliono espandere le loro operazioni.

Nello stato di Roraima, la gente di Raposa Serra do Sol vive in terre ricche di oro, diamanti, rame e una serie di metalli meno noti che Bolsonaro considera importanti per l’economia metallurgica del Brasile. I pagamenti delle royalty per i nativi che aprono la loro terra ai minatori potrebbero essere sostanziali.

Finora, tuttavia, i gruppi indigeni sono uniti nella loro resistenza alle interferenze federali e aziendali. Potrebbero essere l’ultima speranza dell’Amazzonia brasiliana.

