Cina

Il settore CBD cinese sta vivendo i tipici dolori iniziali

Come ovunque nel mondo, il settore del CBD in Cina si sta muovendo a singhiozzo, con alcune aziende che fanno progressi mentre altre inciampano in mezzo a una serie di blocchi stradali.

Nonostante il fatto che il CBD sia soggetto a normative rigorose in Cina -solo cosmetici CBD: prodotti come sieri, creme solari e creme sono consentiti sul mercato al dettaglio interno- le aziende farmaceutiche cinesi sono passate in modo aggressivo a progetti di sviluppo, sperando di guadagnare sulle esportazioni fissate 820 milioni di euro (964 milioni di dollari) nel 2019 e anticipando che il Governo alla fine adotterà leggi più amichevoli per guidare il mercato interno, un processo che dovrebbe svolgersi lentamente.

Spostamenti sismici

Attualmente, i prodotti CBD sono realizzati nelle province di Yunnan, Heilongjiang e Jilin, che sono le uniche regioni in Cina autorizzate a coltivare canapa industriale, con un limite di THC dello 0,3%. Le aziende che desiderano estrarre il CBD dalla canapa devono richiedere l’approvazione e rispettare un’ampia gamma di requisiti legali, ei prodotti possono essere prodotti solo dalle foglie di canapa e non dai fiori.

«La combinazione di cambiamenti demografici sismici e rapida espansione dei redditi discrezionali contribuisce alle previsioni che richiedono un aumento significativo della domanda di CBD nel mercato interno cinese, facendo eco alla rapida crescita del CBD in Occidente», secondo un rapporto pubblicato ad agosto dal ricercatore americano Arcview.

Alcuni marchi avanzano

Secondo Beijing News, più di 40 società quotate sono passate alla canapa industriale in Cina, la maggior parte delle quali si concentra sul CBD. Il broker Tianfeng Securities prevede che l’espansione della canapa industriale e dei suoi estratti nelle applicazioni di consumo continuerà ad aumentare nel 2020, con l’emergere di una seconda ondata di leader. Ma la pandemia di coronavirus e altri problemi ne hanno assaliti molti. Ecco uno sguardo allo stato dei principali attori:

Zixin Pharmaceuticals ha introdotto quest’anno tre cultivar di canapa europee che sta ricercando presso strutture nella contea di Gannan, città di Qiqihar, provincia di Heilongjiang. L’azienda impiega le attività della sua filiale olandese, Fytagoras BV, per la ricerca e lo sviluppo in cose come l’allevamento, la coltivazione, i principi attivi biologici e l’estrazione. Zixin ha detto che prevede anche di fornire ad altre società servizi tecnici.

Muya Agriculture, Yunnan, uno dei primi operatori nel settore della canapa, afferma di aver sviluppato formule e strutture di lavorazione e ricerca per produrre CBD GMP mentre è in attesa di ottenimento della certificazione stilata secondo i requisiti biologici dell’UE. Muja, che è stata recentemente acquisita da Longjin Pharmaceutical, quest’anno ha piantato la canapa su circa 650 ettari (1.600 acri).

Quest’anno Fu’an Pharmaceutical ha completato un’acquisizione del 51% di Red Realty per $ 73 milioni e ha in programma di espandere la produzione sia di marijuana medica che di CBD. La società ha dichiarato di essere sulla buona strada per completare la costruzione di nuovi impianti di produzione e raggiungere gli obiettivi finanziari quest’anno.

Fangsheng Pharmaceutical ha dichiarato, dopo i test di successo dello scorso anno, di aver costantemente ampliato le attività agricole nel 2020 dopo aver completato la costruzione degli impianti di estrazione e lavorazione a Chuxiong, nello Yunnan, dove sta sviluppando una vasta gamma di prodotti.

Renhe Pharmaceutical ha lanciato all’inizio di quest’anno un’offerta di azioni non pubbliche per raccogliere fondi a sostegno del “Progetto industriale di utilizzo completo della canapa industriale Renhe Xianghe” e per altri progetti per espandere la propria presenza nel settore dei prodotti sanitari.

Mentre alcune aziende avanzano, altre inciampano

Huaren Pharmaceutical ha deciso di terminare il suo progetto sulla canapa industriale a luglio alla luce delle condizioni economiche nazionali e globali. La società aveva firmato un accordo di cooperazione lo scorso anno con Yunnan Suma Biotechnology Co., Ltd., con l’intenzione di costruire una fabbrica di canapa industriale e strutture in serra nello Yunnan, aumentando il prezzo delle azioni del 20% in quel momento. Ma dopo aver fallito nell’acquisizione delle licenze richieste, la società ora afferma di aver abbandonato il progetto.

Erkang Pharmaceutical, che aveva firmato un accordo di cooperazione con Yunnan Suma e istituito un fondo azionario per sviluppare attività di ricerca e sviluppo, produzione e vendita, ha recentemente annullato l’accordo quando le due aziende non potevano concordare una valutazione in corso di negoziazione che avrebbe stabilito una nuova entità, Yunnan Haner Industrial Hemp Technology Co., Ltd.

Shouxiangu, che aveva fondato la Yunnan Shouxiangu Company nel 2019 con il gruppo di investimento Shunhao, ha detto che i partner hanno terminato il loro accordo dopo non aver ottenuto una licenza per la coltivazione industriale della canapa.

Yunnan Hongling, una sussidiaria di Guizhou Braun, ha dichiarato di aver sospeso lo sviluppo delle sue risorse di canapa, accusando la pandemia di coronavirus. La società aveva siglato un accordo di cooperazione con Heilongjiang Hanrong Hemp e l’Harbin Institute of Medical Sciences, con l’intenzione di revisionare Hanrong Hemp dopo aver svolto attività di ricerca e sviluppo e ottenuto licenze per la coltivazione e l’estrazione della canapa nella provincia di Heilongjiang.

Rhein Biotech ha ammesso che il suo progetto per sviluppare le operazioni di canapa e CBD non sta procedendo senza intoppi a causa dell’impatto dell’epidemia di coronavirus. I piani includevano lo sviluppo di un impianto di produzione negli Stati Uniti.

Stati Uniti

I partner degli USA fissano un programma teso a rafforzare la catena di valore della canapa

Due partner del Colorado, partner USA, stanno lanciando un Farmer Partner Program teso ad aiutare i coltivatori che hanno avviato processi di coltivazione e selezione di ceppi genetici al chiuso per la produzione di raccolti di canapa e irrobustirne gli effetti anche in termini di ritorno economico. Il programma è stato annunciato durante un evento online nella giornata di ieri e che ha presentato l’iniziativa ai coltivatori, ai produttori ed ai buyer.

«Il settore sta crescendo vigorosamente, ma abbiamo riconosciuto le barriere affrontate da agricoltori e acquirenti in termini di stabilità a lungo termine», ha affermato Isaac Cohen, CFO presso lo specialista in genetica di semi di canapa High Grade Hemp Seed (HG). HG sta collaborando al programma con Center Pivot Group (CPG), un sensale di coltivazione e produzione di canapa lanciato ad agosto.

Per coltivatori grandi e piccoli

Gli agricoltori che sono accettati nel Farm Partner Program coltiveranno la qualità genetica HG secondo i protocolli CPG e quindi avranno l’opportunità di stipulare contratti per la vendita del materiale estratto dalle loro colture raccolte, hanno detto i partner in un comunicato stampa. HG e CPG lavoreranno con agricoltori di tutte le dimensioni, guidando la gestione delle colture per renderli idonei a una divisione delle entrate, hanno affermato le società.

«Vogliamo supportare gli agricoltori in tutti i punti della catena di approvvigionamento in modo che il raggiungimento di un ritorno sull’investimento diventi possibile anno dopo anno», ha affermato Adrian Zelski, presidente di CPG. «È fondamentale per gli acquirenti accedere a un mercato stabile per acquistare canapa coerente e conforme, proprio come fanno con qualsiasi altra merce», ha detto Zelski.

Monitoraggio della qualità

L’iniziativa mira a raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta standardizzando le operazioni nella catena di approvvigionamento della canapa per «rendere una produzione coerente e conforme una realtà per il mercato statunitense della canapa». I partner a contratto sosterranno il programma fornendo servizi di tracciabilità che seguono la produzione in ogni fase del processo, monitorando tutto, dalla genetica e le origini dei lotti ai metodi di semina e irrigazione, raccolta e logistica, ha detto Zelski.

Oltre ad aiutare gli agricoltori, il programma fornirà anche agli acquirenti e ai produttori la certezza che le colture di canapa e tutti i prodotti da esse derivati ​​sono coerenti e conformi, ha affermato Zelski, contribuendo a creare una fiducia generale nel mercato.

Mentre l’iniziativa è in corso in California, Colorado, Minnesota, New York, Oregon e Texas, i partner affermano di voler espandere il programma a livello internazionale.

Stati Uniti

Nel primo mese di vendite della cannabis il Maine raccoglie 1.4 milioni di dollari

I negozi di cannabis per uso adulto nel Maine hanno venduto cannabis per un valore di 1,4 milioni di dollari durante il loro primo mese, nonostante la carenza di forniture e i limiti di acquisto in negozio.

Le vendite di cannabis per uso adulto nel Maine hanno raggiunto $1,4 milioni nel loro primo mese, con una media di circa $66 per transazione, riporta il Portland Press Herald. Il mese inaugurale è stato limitato dalla carenza di forniture e dai limiti di acquisto in negozio.

Da quando le vendite ricreative sono iniziate il 9 ottobre, sei dispensari sono stati autorizzati, riportando 21.194 vendite per un valore di $1.409.442 fino all’8 novembre, secondo i dati del Maine Office of Marijuana Policy (OMP) delineati dal Press Herald. Lo Stato ha ricevuto circa $141.000 di entrate fiscali dalle vendite.

Il fiore ha rappresentato circa il 76% delle vendite, con un prezzo medio di $16,67 al grammo. I concentrati rappresentavano il 14% delle vendite, mentre gli edibili, che erano scarsi, costituivano l’ultimo 10% delle vendite.

Mark Humphries, proprietario di Northland Botanicals, ha detto che la sua vendita media era di circa $70 fino a due settimane fa, quando ha ricevuto la sua prima consegna di prodotti edibili. Ha detto che gli edibili ora costituiscono circa la metà delle sue vendite e la sua vendita media è più vicina a $90.

Il rapporto rileva che, sulla base delle vendite del primo giorno nello stato di quasi $100.000, le vendite erano sul ritmo atto a raggiungere $2,9 milioni durante il primo mese ma la carenza di approvvigionamento ha limitato le ore di alcuni negozi e la pandemia di coronavirus ha portato a molte perdite di posti di lavoro nello Stato. Erik Gundersen, direttore dell’OMP, ha dichiarato al Press Herald che i rivenditori hanno mostrato un «impegno» ad «attuare i protocolli COVID per garantire un lancio sicuro». «Sebbene sia facile concentrarsi esclusivamente sui numeri, è importante notare che l’obiettivo principale dell’Office of Marijuana Policy è mantenere l’elevato standard di salute e sicurezza pubblica che abbiamo fissato per il programma per adulti», ha aggiunto Gunderson tramite il Press Herald.

Il Maine ha avuto l’implementazione sul mercato della cannabis ricreativa più lenta di qualsiasi Stato che abbia approvato le riforme -quasi quattro anni- a causa delle riscritture legislative, dei veti dell’ex Governatore repubblicano e della pandemia.

Stati Uniti

Il tribunale della California vieta i cartelloni pubblicitari di cannabis in tutto lo Stato

Un giudice ha stabilito che i regolatori della cannabis della California hanno oltrepassato la loro autorità consentendo alle aziende di cannabis di fare pubblicità sui cartelloni pubblicitari lungo le autostrade statali.

Un giudice della Corte Superiore della Contea di San Luis Obispo ha stabilito venerdì che il California Bureau of Cannabis Control(BCC) ha oltrepassato la sua autorità lo scorso anno consentendo ai cartelloni pubblicitari di cannabis lungo le autostrade, riferisce il Los Angeles Times.

Un divieto sui cartelloni pubblicitari è stato incluso nella legge di legalizzazione dello stato, ma lo scorso anno la BCC ha adottato un regolamento che consente tali annunci. Il giudice Ginger E. Garrett ha concluso che l’agenzia e il direttore uscente Lori Ajax«hanno superato la loro autorità nel promulgare il regolamento sul posizionamento degli annunci». La sentenza esclude i cartelloni pubblicitari lungo i 4.315 miglia di autostrade interstatali della California.

Garrett ha stabilito che, poiché il divieto del cartellone pubblicitario era incluso nella legge sulla legalizzazione approvata dagli elettori, non poteva essere modificato dalla BCC attraverso l’adozione di un regolamento.

La causa è stata intentata da Matthew Farmer, un padre di San Luis Obispo che ha votato per Prop.64 perché non pensava che gli adulti dovessero essere incarcerati per uso di cannabis. Uno dei suoi due avvocati, Stewart Jenkins, ha detto che Farmer si è preoccupato quando le pubblicità sulla cannabis hanno iniziato a comparire lungo la 101 Freeway percorsa dalla sua famiglia.

Alex Traverso, portavoce della BCC, ha dichiarato al Times che l’agenzia sta «ancora rivedendo la sentenza e resta da vedere quali saranno i prossimi passi». La BCC potrebbe presentare ricorso contro la decisione.

L’agenzia ha affermato di aver adottato regole che vietano i cartelloni pubblicitari entro un raggio di 15 miglia da un confine di stato su un’autostrada, che i funzionari hanno detto nei documenti del tribunale «soddisfa l’intento» della Prop. 64 pur consentendo ai licenziatari «l’opportunità di pubblicizzare e commercializzare lungo Autostrade interstatali e statali se soddisfano i limiti di raggio identificati». La sentenza è arrivata lo stesso giorno in cui l’Ajax ha annunciato il suo ritiro dopo cinque anni da capo della BCC.

Australia

La startup australiana vede una forte domanda mentre si prepara a lavorare la fibra

Dando uno sguardo attraverso i campi della Tasmania di stoppie di canapa rimaste dopo che le piante erano state raccolte per il loro seme ricco di proteine, l’imprenditore australiano Andi Lucas ha visto un’opportunità di business. Ora sta cercando finanziamenti da investitori privati ​​per acquistare un’unità mobile di lavorazione della canapa per trasformare la paglia in fibra e fibra per un’ampia gamma di applicazioni.

«L’arrivo di questa attrezzatura in Tasmania porterà alla creazione immediata di posti di lavoro e stimoli economici», ha detto Lucas, l’unico proprietario di X-Hemp Pty Ltd, una società che ha fondato per introdurre la tecnologia nel suo stato d’origine.

Lucas prevede di produrre materiali da costruzione, lettiere per animali, rafia per la produzione di carta e pacciame – tutto dalla paglia che gli agricoltori locali hanno bruciato durante i dieci anni in cui hanno coltivato la canapa per i semi in Tasmania, lo stato leader nella produzione di canapa in Australia. Gli agricoltori della Tasmania producono circa l’80% della produzione totale di canapa del Paese.

Sulla base di un prototipo esistente

La tecnologia sarà una macchina di nuova generazione basata su un originale creato da Connie e Leon Minos, proprietari della Ashford Hemp Industries, con sede nel New South Wales, che hanno sviluppato il prototipo funzionante per la loro fattoria, che ha anche fornito ostacoli per un periodo limitato numero di clienti esterni, secondo Lucas, che è anche funzionario esecutivo della Tasmanian Hemp Association. Progettato per processare fino a una balla quadrata da 400 kg (~880 lb.) all’ora, il processore ha un prezzo stimato di AUD $185.000 (~€ 113.240/~US $ 132.710).

Il sostegno delle parti interessate della canapa è stato forte, ha affermato Lucas, con i coltivatori locali che si sono già impegnati a fornire paglia su base di recupero dei costi per il primo anno ea prezzi inferiori a quelli di mercato fino al 2023. Tre delle maggiori parti contraenti in Tasmania –Ananda Enterprises, ECS Botanics e Midlands– stanno supportando X-Hemp consentendo ai loro coltivatori di fornire paglia, che garantisce una prima fornitura di materie prime di input. Sul versante delle vendite, la società ha già firmato accordi preliminari di acquisto per materiali da costruzione, lettiere per animali e fibre liberiane prima della prossima stagione di coltivazione della canapa in Australia, ha detto Lucas.

Forte sostegno locale

Nel frattempo, X-Hemp sta beneficiando del supporto di consulenza dei veterani della canapa australiani Phil Warner, Klara Marosszeky dell’Australian Hemp Masonry Company e Lisa Estreich, Hempen Things e dei sette esperti che sono membri del consiglio della Tasmanian Hemp Association, che sostiene pienamente il progetto.

Per il finanziamento, Lucas si è rivolta a una call aperta basata su investimenti minimi di AUD $5.000 (~€ 3.000/~US $ 3.500) che offrono un tasso di rendimento del 5%. È ottimista sul fatto di raccogliere 250.000 AUD $ (~€ 151,00/~178.000 $) da investitori privati ​​e un importo simile da sovvenzioni statali e federali e prestiti a basso interesse, per raggiungere il totale di 500.000 AUD $ (~302.000 $/~ 356.000 $) necessario per lo sviluppo iniziale dell’attività.

Choppy Choppy Smashy Smashy

Lucas ha affermato che la macchina semplice ma efficace, soprannominata spensieratamente “Choppy Choppy Smashy Smashy” o CCSS2020, dovrebbe funzionare quasi alla piena capacità sin dall’inizio, ma non soddisferà la domanda prevista. La prima macchina deve servire come prova di concetto per un investimento maggiore nei prossimi anni, con l’obiettivo di creare un sistema di mulino scalabile per fornire ciò che Lucas prevede sarà una domanda in costante crescita. La tecnologia più sofisticata e su scala più ampia richiederà investimenti di 3- $ 5 milioni di dollari australiani, ha affermato.

Con la prevista prima richiesta di difficoltà per la costruzione di case in cemento armato, Lucas ha detto che diversi clienti sono pronti a costruire, ma hanno esitato a causa della mancanza di offerta locale. Alcuni costruttori hanno importato il materiale dall’Europa e dal Nord America, sostenendo costosi costi di spedizione. Ha detto che si aspetta che fino a 12 costruttori pianificano progetti di canapa in Tasmania nei prossimi 12-18 mesi che richiederanno 3,2 tonnellate di ostacoli per casa.

