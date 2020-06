A causa del coronavirus, le missioni di pace potrebbero entrare in un periodo di grandi cambiamenti. Secondo Charles T. Hunt della RMIT University, e Adam Day della United Nations University, negli ultimi quattro anni, c’è stato un costante calo del numero di uomini dispiegati in tutto il mondo. E due delle più grandi missioni di pace nella storia stanno iniziando a ridursi.

Questi due sviluppi suggeriscono che le missioni ci mantenimento della pace delle Nazioni Unite potrebbero essere destinate a ridursi ulteriormente. Ci sono una serie di fattori che spiegano tutto questo. Includono pressioni di bilancio e un ‘track record’ controverso. A ciò si sono aggiunte le sfide finanziarie e pratiche più recenti poste dalla pandemia di COVID-19.

Tuttavia, COVID-19 ha anche creato condizioni che suggeriscono che la domanda di operazioni di pace potrebbe essere ancora maggiore nel medio termine. Questo perché gli effetti economici, di sicurezza e sociali di COVID-19 possono causare una maggiore instabilità nei paesi a rischio di conflitto. Ciò potrebbe portare a nuovi conflitti in un momento in cui gli Stati membri delle Nazioni Unite sono consumati dai loro affari interni.

Questa maggiore necessità di sforzi di mantenimento della pace offre l’opportunità alle Nazioni Unite di esplorare un vero spettro di missioni di pace oltre il grande modello multidimensionale. Le missioni future potrebbero essere più orientate verso conflitti socioeconomici più profondi di oggi.

Al suo apice nel 2015, le missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite avevano dispiegato quasi 100.000 truppe e operato con un budget di oltre 8 miliardi di dollari. Tra gli schieramenti c’erano le ‘cinque grandi’ missioni in Mali, Repubblica Centrafricana (CAR), Repubblica Democratica del Congo (RDC), Darfur e Sud Sudan.

Le cinque grandi – dicono i due esperti – potrebbero essere dirette verso le “tre non così grandi”: la missione di mantenimento della pace nel Darfur è diminuita da 20.000 a 4.000 e sarà sostituita da una presenza più focalizzata politicamente. Dopo 20 anni nella RDC, la missione più grande e più costosa delle Nazioni Unite si sta anche spostando verso una riduzione, attirando già le sue 16.000 truppe e oltre 1.000 poliziotti.

Dal 2014 non sono state autorizzate nuove importanti missioni. Pertanto, può sembrare che questa era di missioni di mantenimento della pace sia in declino.

Ci saranno costi molto reali per la chiusura di grandi operazioni di mantenimento della pace. A differenza delle recenti chiusure in Liberia e Costa d’Avorio – dove le missioni si sono concluse a seguito di processi di pace riusciti – quelle in Darfur e in Congo partiranno con rischi molto maggiori di ricaduta in violenze su vasta scala.

Come affermano i due docenti, in Darfur, il governo nascente dovrà lottare con un processo di pace tutt’altro che completo. Tre milioni di persone rimangono sfollate e vulnerabili. Nella Repubblica Democratica del Congo, un governo estremamente fragile affronta attività di gruppi armati che minacciano ancora vaste zone dell’est del paese. Ci sono anche più di tre milioni di sfollati interni.

Entrambi i Paesi potrebbero rapidamente ricadere in combattimenti su larga scala. Le Nazioni Unite potrebbero non essere riuscite a far fronte a questi rischi, ma ci sono prove che la presenza di operatori di pace ha contribuito a proteggere i civili con l’ampio effetto di ridurre la violenza.

Inoltre, le forze di pace sono gli occhi e le orecchie della comunità internazionale, che denunciano le violazioni dei diritti umani, aiuta a limitare alcuni belligeranti e fornisce una base fattuale per la risposta del mondo. Quando queste missioni scompaiono, c’è la possibilità che una maggiore violenza possa crescere incontrollata.

Riteniamo che la richiesta di mantenimento della pace possa essere programmata per il ritorno. Uno dei motivi è che COVID-19 sta danneggiando fragili economie e minaccia di provocare sofferenze su vasta scala. Ciò potrebbe innescare rapidamente malcontento su vasta scala e conflitti più ampi.

In luoghi come il Burkina Faso, il Camerun e la Nigeria settentrionale, la violenza diffusa stava già causando una significativa instabilità prima del COVID-19. Un forte shock economico potrebbe facilmente innescare un declino molto più grave, potenzialmente riversandosi nella regione.

Le Nazioni Unite dovrebbero – continuano gi esperti – considerare l’attuale crisi COVID-19 come un’opportunità per trasformare il suo approccio alle operazioni di pace. I conflitti di oggi spesso coinvolgono una serie di attori non statali, ci sono inevitabilmente flussi transnazionali di persone e merci, il cambiamento climatico sta giocando un ruolo e ci sono una serie di fattori sociali ed economici. Inoltre, il ruolo delle nuove tecnologie nel conflitto moderno sta creando un mondo in gran parte nascosto di attori del conflitto.

Le grandi missioni di mantenimento della pace non sono più adatte alla gestione di questa complessa serie di sfide.

Nonostante i casi in cui le Nazioni Unite sono riuscite a proteggere i civili in contesti ad alto rischio, hanno faticato a garantire un’ambiziosa protezione dei mandati dei civili. Date queste tendenze, le Nazioni Unite dovrebbero fare un altro riflessione su queste missioni. Le più piccole potrebbero realizzare molto attraverso partenariati con il settore privato, protezione a guida civile, monitoraggio dei diritti umani (anche tramite i social media), sviluppo di migliori capacità di intelligence e aiuto per creare consenso sui processi politici.

Esistono modelli senza una componente militare, tra cui la missione di costruzione della pace in Guinea-Bissau, la nuova missione politica ad Haiti, il lavoro di prevenzione regionale dell’Ufficio delle Nazioni Unite per l’Africa occidentale e il Sahel e una serie di iniziative di prevenzione dei conflitti di successo da parte delle Nazioni Unite in impostazioni non di missione. In alcuni casi, l’impostazione richiederà il tipo di garanzia di sicurezza che potrebbe offrire una grande componente militare. Ma dovremmo imparare dal Darfur circa i limiti del mantenimento della pace militarizzato, quando i protagonisti non sono disposti a mettere le armi.

Le esigenze del tempo richiedono che le Nazioni Unite siano più rispondenti alle dinamiche in rapida evoluzione. Dato che le Nazioni Unite hanno alle spalle 72 anni di missioni di mantenimento della pace, non dovrebbero essere consumate da come ridurre le sue grandi operazioni o come sopravvivere con i suoi attuali modelli. Dovrebbero trasformare le operazioni di pace in uno strumento che evita i conflitti di domani.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti