«L’Iran sta soffrendo, non voglio che soffrano, ma la loro economia è fallita, e penso che vogliano fare un accordo, e io farò un accordo molto giusto», parola di Donald Trump, a margine della firma, ieri, degli Abraham Accords tra Israele e Emirati Arabi Uniti e Bahrein, alla Casa Bianca. Accordi voluti e stilati da Trump. Il tycoon poi ammicca e fa intendere non solo che presto altri Paesi si accoderanno (si parla di Oman e Sudan intanto), e sostiene che a farlo potrebbe essere molto presto anche l’Arabia Saudita, che in effetti secondo molti osservatori potrebbe essere interessata a questi accordi.

La immensa autostima del Presidente degli Stati Uniti oramai è arcinota. E però è anche arcinoto il fiuto (da imprenditore) del tycoon per gli umori profondi che sconquassano la società moderna, americana e non solo. E se è vero come è vero che gli Abraham Accords sono il trionfo del pragmatismo sul sogno e sugli ideali alti (religiosi piuttosto che civili), l’applicazione del concetto arabo dell’equilibrio (‘mu-wazana’), e se è vero che questo pragmatismo è e sarà contestato pesantemente da quel pezzo di mondo politico espressione e custode della tradizione religiosaislamica, in nome del diritto e dell’ideale, quello della solidarietà araba e islamica, se è vero che questa contestazione è stata così politicamente importante da dover chiamare a sostegno della politica i vertici religiosi dell’Islam a giustificarlo, i quali, attraverso Emirates Fatwa Council, hanno definito l’accordo con Israele come ‘maslaha’, cioè un interesse concreto, un atto che salvaguarda uno o più degli obiettivi fondamentali della sharia (la legge), è anche vero che la società islamica così come l’abbiamo conosciuta o abbiamo creduto di conoscerla molto probabilmente non c’è più, si sta profondamente laicizzando. Il che potrebbe aprire la strada agli Accordi di Abramo e in genere ad accordi similari, il che significherà di fatto, e per quanto non dichiarata, almeno non sull’immediato, la laicizzazione del Medio Oriente, ovvero un nuovo Medio Oriente, e con esso una nuova geopolitica, nuovi equilibri, che in questa fase neanche riusciamo immaginare, quel ‘nuovo Medioriente’ dichiarato da Trump ieri.

Un segnale in questa direzione, secondo gli analisti politici e della religione, viene proprio dall’Iran. IlGroup for Analyzing and Measuring Attitudes in IRAN ( GAMAAN ) -una fondazione indipendente dei Paesi Bassi per la ricerca e lo studia degli atteggiamenti degli iraniani su questioni politiche e sociali-, ha condotto un sondaggio online, con la collaborazione di Ladan Boroumand , co-fondatore del Abdorrahman Boroumand Center per i diritti umani in Iran.

I risultati attestano la «secolarizzazione senza precedenti della società iraniana», come affermaPooyan Tamimi Arab, docente di studi religiosi all’Università di Utrecht e Segretario di GAMAAN.

Secondo il censimento iraniano, il 99,5% della popolazione è musulmana, il dato però, afferma Arab, riflette i timori della popolazione nei confronti dello Stato, ostile verso l’ateismo piuttosto che verso i fedeli di altre religioni, da qui la decisione di GAMAAN di realizzare lo studio attraverso un sondaggio digitale che garantisse l’anonimato ai partecipanti. Il sondaggio è stato condotto su di un campione di 40mila iraniani che vivono all’interno del Paese.

«I nostri risultati rivelano cambiamenti drammatici nella religiosità iraniana, con un aumento della secolarizzazione e una diversità di fedi e credenze». Il primo dato, che per altro smentisce pesantemente il censimento dello Stato, è che «solo il 40% si identifica come musulmano». E «in contrasto con la propaganda statale che ritrae l’ Iran come una Nazione sciita, solo il 32% si identifica esplicitamente sciita, mentre il 5% ha dichiarato di essere musulmano sunnita e il 3% musulmano sufi».

Per quanto attiene al 60% che non si dichiara musulmano: «9% ha dichiarato di essere ateo», il «7% preferisce l’etichetta di ‘spiritualità’». Vi sono poi gli altri credenti: «l’8% ha affermato di essere zoroastriano -che interpretiamo come un riflesso del nazionalismo persiano e un desiderio di un’alternativa all’Islam, piuttosto che una stretta aderenza alla fede zoroastriana- mentre l’1,5% ha affermato di essere cristiano».

Oltre le religioni è stata indagata la fede. «La maggior parte degli iraniani, il 78% crede in Dio, il 37% crede nella vita dopo la morte e il 30% crede nel paradiso e nell’inferno. In linea con altre ricerche antropologiche , un quarto dei nostri intervistati ha affermato di credere nei jinn (i geni). Circa il 20% ha affermato di non credere in nessuna delle opzioni, incluso Dio».

Fa notare Pooyan Tamimi Arab: «Questi numeri dimostrano che in Iran è in atto un processo generale di secolarizzazione», che è alla base di quello che l’analista richiama facendo suo il concetto de ‘I molti altari della modernità’, che è poi la religione dell’epoca pluralista secondo alcuni studiosi. «La stragrande maggioranza, il 90%, si è descritta come proveniente da famiglie religiose,credenti o praticanti. Eppure il 47% ha riferito di aver perso la propria religione nel corso della vita e il 6% ha affermato di essere passato da un orientamento religioso all’altro. I giovani hanno riferito livelli più elevati di non religiosità e conversione al cristianesimo rispetto agli intervistati più anziani».

A ulteriore dimostrazione dell’affievolimento dello spirito religioso o di una personale reinterpretazione della religione: «pltre il 60% ha dichiarato di nonaver eseguito le preghiere quotidiane musulmane obbligatorie, in sintonia con un sondaggio sostenuto dallo Stato del 2020 in cui il 60% ha riferito di non aver osservato il digiuno durante il Ramadan (la maggior parte perché ‘malato’)».Ma il dato più interessate è che in un sondaggio condotto nel 1975 prima della rivoluzione islamica, oltre l’80% ha affermava di aver sempre pregato e osservato il digiuno.Involuzione della religiosità, certo, ma altri dati suggeriscono una ulteriore motivazione: la secolarizzazione della società «è anche collegata a una visione critica del sistema di governo religioso: il 68% concorda sul fatto che le prescrizioni religiose dovrebbero essere escluse dalla legislazione, anche se i credenti detengono la maggioranza parlamentare, e il 72% si oppone alla legge che impone a tutte le donne di indossare l’hijab , il velo islamico». Non solo: «il 43% ha affermato che nessuna religione dovrebbe avere il diritto di fare proselitismo in pubblico», «il 41%crede che ogni religione debba essere in grado di manifestarsi in pubblico». Il che fa concludere che gli iraniani sono secolarizzati e hanno una visione decisamente laica della vita e dello Stato, probabilmente questi 40 anni di governo hanno mostrato i mali di una politica condotta a colpi di religione.

Il tutto fa dire a Pooyan Tamimi Arab: «La rivoluzione islamica iraniana del 1979 è stata un evento determinante che ha cambiato il modo in cui pensiamo al rapporto tra religione e modernità», «Quattro decenni fa, la rivoluzione islamica ha insegnato ai sociologi che la secolarizzazione in stile europeo non è seguita universalmente in tutto il mondo. La successiva secolarizzazione dell’Iran, confermata dalla nostra indagine, dimostra che nemmeno l’Europa è eccezionale, ma piuttosto parte di complesse interazioni globali tra forze religiose e laiche». Quando si realizzerà la separazione tra il potere statale e il potere religioso, probabilmente queste trasformazioni sociali si accentueranno,afferma lo studioso.

Gli Accordi di Abramo, in una società secolarizzata ai vertici della quale è lo stesso establishmentpolitico-religioso che supera e seppellisce il concetto-precetto della solidarietà araba islamica -che comportava il sostegno obbligatorio alla causa palestinese- rappresentano una bomba che prima o poi scoppierà sotto i piedi della connessione tra il potere statale e il potere religioso, il che vorrà dire la laicizzazione dello Stato. L’interrogativo si appunta sui tempi.

In questo contesto, la previsione di Trump che anche l’Iran a suo tempo scelga di entrare nel club degli Stati Abraham Accords potrebbe non essere infondata

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti