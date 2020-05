40.000 euro di borse di studio per giovani che desiderano intraprendere il percorso delle discipline creative: Istituto Modartech, Centro di Alta Formazione a Pontedera che collabora attivamente con i principali distretti manifatturieri della Toscana, vuole premiare il talento e la creatività di aspiranti stilisti e comunicatori con 15 borse di studio per corsi post diploma a partire da ottobre 2020.

La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 31 maggio: sei borse di studio disponibili nell’area Moda per un valore totale di 14 mila euro e altrettante borse di studio nell’area Comunicazione per un valore totale di 14 mila euro, destinate a giovani diplomati sotto i 26 anni. A queste si aggiungono altre tre borse di studio di 4 mila euro ognuna riservata alle scuole superiori, con la possibilità per gli insegnanti di riferimento di nominare gli studenti più meritevoli.

Grazie alle borse di studio sarà possibile accedere al Corso triennale post diploma in Fashion Design che consente di ottenere il Diploma accademico di primo livello, una qualifica equivalente alla Laurea breve, allineata con gli standard universitari internazionali e al Corso Post diploma triennale in Design della comunicazione, che consente di formare professionisti della comunicazione attraverso lo sviluppo di abilità visive, digitali e creative.

Per partecipare, occorre presentare un bozzetto grafico a colori di un indumento o di un accessorio di moda o, nel campo della comunicazione, un progetto grafico da esprimere adottando una pagina pubblicitaria o un poster pubblicitario. Le richieste e le opere degli aspiranti studenti devono pervenire entro il 31 maggio 2020 inviando il modulo di domanda e tutta la documentazione richiesta a: orientamento@modartech.com. Tutte le informazioni dettagliate e i moduli di partecipazione sono disponibili sul sito web dell’istituto www.modartech.com

Per aumentare le possibilità di successo, i partecipanti avranno la possibilità di pubblicare una foto rappresentativa del progetto che intendono proporre sul loro profilo Facebook e Instagramaccompagnato dall’hashtag #modartechtalent. Istituto Modartech monitorerà i canali social e i tre progetti che saranno risultati i più popolari accederanno direttamente alla selezione finale per vincere una borsa di studio. I progetti saranno selezionati da una giuria di esperti, chiamati anche a visualizzare i portafogli e ad approfondire le motivazioni dei candidati con interviste individuali.

Le borse di studio saranno assegnate entro il 30 giugno 2020.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti