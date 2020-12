Per molti, il 2020 è stato l’anno in cui la costanza del tempo è andata perduta a causa dello sconvolgimento del coronavirus. Oggettivamente, il tempo scorre a una velocità costante e lineare. Soggettivamente, a volte vola via, altre volte si trascina così lentamente che quasi si ferma.

Ciò è supportato da una ricerca che Ruth Ogden, psicologa della Liverpool John Moores University, ha condotto ad aprile e che ha esplorato come i primi mesi della pandemia di Covid-19 abbiano influenzato le esperienze delle persone del passare del tempo. Di particolare interesse è stata la velocità con cui il tempo sembrava passare durante il blocco rispetto al ‘normale’ (quel tempo molto prima del blocco).

Ruth Ogden ha sentito 604 persone su quanto velocemente il tempo stesse passando quel giorno e quella settimana rispetto a prima del blocco. I partecipanti hanno anche risposto a domande sul loro umore, sulla vita familiare e su quanto erano impegnati a fornire un contesto sui fattori, che rendevano il tempo più probabile che accelerasse o rallentasse per persone diverse.

I risultati hanno mostrato che c’era un tempo allungato diffuso durante il blocco, con oltre l’80% delle persone che ha riferito che il tempo si sentiva come se stesse passando in modo diverso. Ma il lockdown non ha distorto il tempo allo stesso modo per tutti. Invece, il tempo è accelerato durante il blocco per il 40% delle persone e rallentato per il restante 40%. Perché è successo? L’analisi di Ruth Ogden suggerisce che la velocità percepita del tempo durante il giorno era influenzata dall’età di una persona, da quanto erano soddisfatti del loro livello di interazione sociale, da quanto erano stressati e da quanto erano occupati. In generale, le giornate passavano più velocemente per i giovani socialmente soddisfatti, impegnati e con bassi livelli di stress. Al contrario, la giornata è trascorsa più lentamente per le persone anziane, in particolare quelle di età superiore ai 60 anni, che erano socialmente insoddisfatte, stressate e prive di compiti da occupare.

Modelli simili sono stati osservati per la velocità soggettiva della settimana. Una settimana veloce era associata all’essere più giovani e socialmente più soddisfatti, mentre una settimana lenta era associata all’essere più anziani e meno socialmente soddisfatti.

Un secondo studio non pubblicato di Ruth Ogden durante il lockdown inglese di novembre ha rivelato che, delle 851 persone sentite, oltre il 75% ha sperimentato un cambiamento nell’esperienza del tempo e il 55% ha riferito che l’inizio del primo blocco sembrava più lungo di otto mesi fa. Un secondo blocco più lento era associato a insoddisfazione per l’interazione sociale e maggiore depressione e noia.Il Regno Unito non è il solo a perdere tempo durante il blocco.

Studi condotti in Francia, Italia e Argentina mostrano anche un cambio diffuso dell’esperienza del tempo durante i periodi di rigide restrizioni COVID-19. A differenza del Regno Unito, in Francia e in Italia il blocco è passato più lentamente del normale per la maggior parte delle persone piuttosto che essere diviso in 40/40. Come nel Regno Unito, tuttavia, la noia era un importante indicatore del rallentamento del tempo in Italia e in Francia. Anche in Francia il tempo scorreva più lentamente con crescente tristezza.

Perché essere anziani, annoiati, stressati e socialmente insoddisfatti fa passare il tempo più lentamente? È difficile rispondere a questa domanda. A differenza di altri sensi, non abbiamo un organo evidente per il tempo. Invece, il tempo viene vissuto come parte di altri input sensoriali, come la vista e l’udito, e questo ha reso difficile identificare con precisione come il cervello lo elabora. Una possibilità è che quando siamo annoiati e socialmente insoddisfatti abbiamo molte capacità cognitive di riserva e che poi usiamo parte di quella capacità per aumentare il nostro monitoraggio del tempo. Questo maggiore monitoraggio fa sì che il tempo passi più lentamente del normale, semplicemente perché siamo più consapevoli del tempo del normale. Un’altra possibilità è che la conseguenza emotiva del blocco abbia alterato il modo in cui il cervello elabora il tempo. In particolare, le emozioni negative associate all’isolamento, alla noia, alla tristezza e allo stress possono aver contribuito a rallentare il tempo. Tuttavia, secondo Ruth Ogden, gli effetti incoerenti della depressione e dell’ansia tra gli studi suggeriscono che l’effetto delle emozioni sul tempo è complesso.

Non tutti considerano negativamente questo effetto della pandemia, la ‘lentezza’, ma anzi una “scelta di vita”: ’L’Indro’ lo aveva raccontato durante la prima fase dell’epidemia, quando aveva intervistato i componenti de L’Arte del Vivere con Lentezza, che, prima di essere l’Associazione conosciuta in quanto promotrice della Giornata Mondiale della Lentezza, è una comunità di persone che hanno fatto della lentezza il loro modo di vivere. Una comunità di sette persone, «dai 5 agli 88 anni», che vive sulle colline piacentine, in una frazione di Ziano Piacentino. Gente che prima che scoppiasse il pandemonio pandemico aveva preconizzato: «Se gli anni venti sono stati ruggenti, i venti-venti saranno gli anni lenti». Tra i magnifici sette, i lettori di ‘L’Indro’ avevano conosciuto Ella, «che è la fonte di idee di Vivere con Lentezza» , Bruno, «che è il nostro da front man» e Muna, «che elabora i progetti dell’Organizzazione di Volontariato L’Arte del Vivere con Lentezza».

Se la previsione della comunità dei lenti è giusta, potrebbe non essere facile scoprirlo nel 2021. Secondo Ruth Ogden, con i primi vaccini, forse speriamo più che mai che la normalità sia proprio dietro l’angolo. La realtà potrebbe essere che la normalità è lontana molti mesi e, sebbene non possiamo modificare il tempo effettivo necessario per il completamento del programma di vaccinazione, ci sono alcune cose che possiamo fare per accelerare l’attesa. Tenendoci occupati, riducendo al minimo lo stress, impegnandoci in più interazioni sociali faccia a faccia o online che possiamo e riducendo i nostri livelli di stress, possiamo aiutare il viaggio di ritorno alla normalità a passare più rapidamente del normale.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti